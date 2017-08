Justin Bieber justifica la cancelación de su gira: ‘Quiero ser sostenible’

El equipo del cantante Justin Bieber anunciaba hace una semana la cancelación de los últimos 14 conciertos de su gira ‘Purpose World Tour’, pero no ha sido hasta ahora cuando el canadiense ha querido dar su versión de los hechos y lo ha hecho a través de una larga y sincera carta dirigida a todos sus seguidores. Además de agradecer el apoyo del público que ha ido a verle en directo a lo largo de los últimos 18 meses, en la misiva también ha explicado que su polémica decisión la tomó después de darse cuenta que necesita un descanso tanto físico como mental para poder cargar pilas y volver con más fuerza que nunca.

“Quiero que sepáis que este tour ha sido increíble y que me ha enseñado mucho sobre mí mismo. Me recuerdan cada día lo afortunado que soy de tener una voz en este mundo. He aprendido que cuanto más aprecias aquello que estás destinado a ser, más vas a esforzarte para protegerlo. Que yo me tome este tiempo significa que quiero ser SOSTENIBLE. Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también que mi mente, mi cuerpo y mi alma lo sean, de modo que pueda ser el hombre que quiero ser, el marido que algún día seré y el padre que quiero ser. Este mensaje es una oportunidad para que veáis lo que hay en mi corazón. No espero que nadie lo entienda, pero sí que quiero darle una oportunidad a la gente para que sepa ¡el por qué!”, reza parte del emotivo texto que compartió este miércoles en su perfil de Instagram.

El mensaje también le ha servido al joven artista para echar la vista atrás y reflexionar abiertamente sobre qué le ha llevado a protagonizar más de un escándalo en los últimos años. En ese sentido, hay que recordar los varios encontronazos con la justicia que ha protagonizado -en 2014 pasó unas horas retenido en comisaría acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, entre otros delitos-, así como la actitud irascible que ha mostrado en algunas de sus actuaciones y en sus encuentros con sus fans.

“Estoy muy agradecido por este viaje con todos vosotros. Estoy muy agradecido por las giras, pero sobre todo estoy muy agradecido de poder vivir mi vida ¡CON VOSOTROS! Aprender y madurar no siempre ha sido fácil, pero debéis saber que no estar solo es lo que me ha hecho seguir adelante. A veces he dejado que mis inseguridades me dominaran, que mis relaciones frustradas dictaran mi comportamiento con otras personas y ¡cómo me trataban! ¡¡¡¡He dejado que el rencor, los celos y el miedo dominaran mi vida!!!!”, aseguró en la misma publicación.

Al mismo tiempo, sin embargo, la estrella de la música no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordarle al mundo que es humano y que, como tal, también puede equivocarse, aunque está decidido a aprender de sus propios errores con el propósito de encarrilar su vida de una vez por todas y empezar una nueva etapa de madurez.

“Soy muy afortunado de tener gente que en los últimos años me ha ayudado a volver a construir mi personalidad, recordándome quién soy y quién quiero ser. Recordándome que mis decisiones pasadas y mis relaciones pasadas no pueden dictar mis futuras decisiones y mis futuras relaciones. Soy MUY consciente que nunca voy a ser perfecto y que voy a seguir cometiendo errores, pero lo que no voy a permitir es que mi pasado dicte mi futuro… Lo que no voy a hacer es avergonzarme de mis errores. ¡¡Quiero ser un hombre que aprende de ellos y crece gracias a ellos!!”, confesó.

https://es-us.vida-estilo.yahoo.com