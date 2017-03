Justin Bieber a una fan: me das asco

La mala actitud de Justin Bieber, al parecer, no tiene límites. Y es que ahora el cantante canadiense ha protagonizado otra lamentable polémica con una seguidora.

Sucede que antes de un concierto en Melbourne, Australia, Sabah Helal, una ‘belieber’ de 20 años, se acercó al intérprete de “Sorry” para fotografiarse con él luego de que éste fuera a comprar un helado. Sin embargo, solamente recibió el desprecio de la estrella del pop.

“Estás invadiendo mi privacidad, no quiero ninguna foto; mírate, me enfermas”, le increpó Justin Bieber a la fanática. La joven no se dio por vencida y continuó insistiendo para obtener la preciada selfie, pero él se salió de sus casillas y le dijo: “Mira tu nivel de respeto… Mírate, me das asco”.

La madre de la fan ha hablado con algunos medios de comunicación y ha dicho que su hija terminó llorando después del incidente.