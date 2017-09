John Lewis lanza una línea de ropa sin géneros para niños sin prejuicios

Nuestras definiciones de feminidad y masculinidad se manifiestan por primera vez en algo que no pensamos demasiado, pero que usamos diariamente: la ropa.

Las niñas usan rosa y los niños azul. Las prendas de varón tienen mensajes sobre su inteligencia y capacidad de liderazgo, las de las niñas sobre su belleza. Por eso, una nueva campaña de la tienda inglesa John Lewis ha ganado muchos aplausos (y una buena cantidad de críticas) de los medios del mundo entero.

John Lewis es la primera tienda británica que no distingue entre niños y niñas en sus tiendas. El cambio es sencillo: las tiendas ya no van a tener secciones diferentes para niños y niñas y las prendas van a estar etiquetadas como «Girls & Boys». Es pequeño, pero con eso se aseguran de que los niños sepan que pueden usar todo lo que quieran sin importarles si es «adecuado» para su género o no.

Por otra parte, también lanzaron una nueva (y adorable) línea unisex para niños, que tiene diseños de dinosaurios y naves espaciales.

Según Caroline Bettis, directora del departamento de niños de la empresa, la idea surge porque:

«No queremos reforzar los estereotipos de género en nuestras colecciones. Queremos brindar más opciones y variedad para nuestros clientes, para que los padres o niños puedan elegir lo que quieran usar».

Aplausos y críticas

John Lewis/charliesmithdesign

Tomar esa decisión no fue tan sencillo como parece, ni tampoco la reacción fue 100 % positiva. Para hacerlo, debieron consultar con Let Clothes be Clothes, un grupo británico de padres que están en contra de las prendas que perpetúan estereotipos de género. Para ellos el cambio fue una «noticia maravillosa». A su vez, esperan que «otras tiendas se muevan en la misma dirección», pero las críticas no se hicieron esperar.

Tan solo un día después de anunciar el cambio, algunos personajes de la TV y clientes de la tienda, criticaron la campaña como un movimiento motivado por lo «políticamente correcto» y que «puede terminar confundiendo a los niños».

Las prendas también enseñan

Maria Evseyeva / Shutterstock

Los críticos creen que las prendas unisex pueden confundir a los niños, pero, en realidad, es la ropa que se divide por género la que puede tener secuelas negativas. Estos pequeños e insidiosos mensajes pueden terminar afectando la manera en la que los niños y niñas se ven a sí mismos.

Según un estudio del 2004 llevado a cabo por la Universidad de Arizona y la de Nueva York, los niños son como una especie de «detectives de género» que buscan entender las diferencias entre niños y niñas a través de la información que reciben.

Según Jo B. Paoletti, autora de «Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in America», dividir las prendas por género puede:

«Alentar a los niños chicos —incluso a los de 2 años— a juzgar e interactuar con los demás en maneras muy estereotipadas. Sabemos, basándonos en 50 años de investigaciones sociales, que pensar en estereotipos nos daña a todos».

Por eso, iniciativas como la de John Lewis no solo son originales, sino que también tienen el poder de hacer que las nuevas generaciones sean más tolerantes y libres de estereotipos. Y todo con algo tan simple como un suéter de dinosaurio.

http://www.vix.com