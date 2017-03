Jennifer López: sobre Marc Anthony, estamos bien como estamos ahora”

La Diva del Bronx participó en el programa “The View”, y habló brevemente sobre el beso que ella y su ex marido compartieron en el escenario de los Grammy Latino en noviembre.

“Marc y yo estamos bien como estamos ahora”, dijo cuándo las anfitrionas del show le preguntaron si ella y Marc volverían a estar juntos. “Hay una razón por la que no estamos juntos, pero somos grandes amigos. Y somos padres juntos. Incluso estamos trabajando juntos en un álbum en español”.

Sobre si es incómodo trabajar con su ex, la newyorkina de origen puertorriqueño aseguró:

“Eso ha sido aún mejor para nosotros”. “Nos conocimos trabajando, y ahí es donde realmente somos mágicos. Cuando estamos en el escenario, juntos, y así lo debemos dejar allí.”

López, de 47 años, y Anthony, de 48, son padres de dos niños juntos, los gemelos Max y Emme, de 9.

En el programa, donde estuvo presente su madre, la cantante de “On the Floor”, no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de sus hijos. “Simplemente hacen mi vida mucho mejor”, dijo López, desgarrándose. “Estoy eternamente agradecida. No tuve hijos hasta más tarde. Casi pensé que no iba a suceder para mí, así que estoy muy consciente de que soy bendecida con eso ya que podría haber sido algo diferente”.

La talentosa artista se presentará el Sábado Santo, 15 de abril, en el emblemático escenario del anfiteatro de Altos de Chavón, con el espectáculo “Jennifer López Live”.

Los precios para asistir a este evento son de RD$8,900, general y RD$17,900 en el VIP. El show está pautado para el 15 de abril a las 8:30 de la noche.

La artista que ha grabado con grandes estrellas, entre ellos Marc Anthony, Carlos Vives, J Balvin, Ricky Martin, Zion y Lennox, Enrique Iglesias y Gente de Zona, actualmente la artista presenta este exitoso show en Las Vegas y protagoniza “Shades of Blue”, que se transmite por la cadena NBC. http://elfurgonmusical.com