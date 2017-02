Jennifer López: No busco hombres menores que yo

Jennifer López está harta de las críticas y sobrenombres como “cougar” o “asalta cunas” que la gente le ha puesto por sostener una relación amorosa con Casper Smart, quien es mucho menor que ella, y por esta razón ha decidido romper el silencio de una vez por todas y asegura que aunque está a punto de cumplir los 50, para ella la edad no es relevante en un noviazgo.

En entrevista con Ellen DeGeneres, la cantante y actriz afirma que lo más importante para ella es ver la esencia de la persona con la que está saliendo, pues afirma que los años de vida son únicamente números que no tienen por qué ser tan tomados en cuenta por las personas.

“¡Ya basta! No salgo con hombres más jóvenes que yo. No creo que todos los hombres que me interesan tengan que ser jóvenes. No es eso. Sencillamente conozco a alguien, y si salimos juntos, pues ya está. Lo importante es cómo sea esa persona, quién es realmente. No tiene nada que ver con la edad. Me colgaron esa etiqueta después de salir con Casper porque él era casi 20 años menor que yo y de hecho fue el primer hombre más joven con el que salí”, dijo J. Lo.

Por otro lado, y tal y como lo había asegurado hace algunas semanas, Jennifer dijo que está consciente de que las fotografías que tanto ella como Drake habían estado publicando en redes sociales daban a entender que habían estrenado un romance, pero afirmó que la única relación que los une es la colaboración en un tema musical.

