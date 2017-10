Jennifer Lopez, Madonna y más súper estrellas que comenzaron como bailarinas de otros famosos

¡También hay chicos inesperados en esta lista!

No creerás qué estrellas de Hollywood tuvieron sus humildes comienzos como bailarines de los nombres más cotizados del espectáculo.

El pasado fin de semana, Jenna Dewan Tatum viajó a Hollywood Bowl para reunirse con sus compañeros bailarines de Janet Jackson. Eso nos hizo pensar en los rostros familiares que comenzaron como ella.

Desde artistas que ahora tienen su propio show en Las Vegas como Jennifer Lopez y Mariah Carey hasta raperos como Sean “Diddy” Combs y Tupac Shakur, muchos artistas empezaron como uno más en escena, antes de llegar al estrellato.

Mira esta lista para descubrir qué estrellas hicieron el paso hacia el lugar protagónico:

JENNIFER LOPEZ

Antes de que el mundo la conociera como “Jenny from the block”, bailó para la agrupación New Kids on the Block. Siguió su camino a la fama como Fly Girl en el show de comedia In Living Color.

JENNA DEWAN-TATUM

La anfitriona de The World of Dance no solo es buena con el micrófono sino también con sus pies, pues tuvo años de experiencia bailando para artistas como Janet Jackson y Christina Aguilera. Esas habilidades para el baile hicieron que consiguiera el papel protagónico junto a su ahora esposo Channing Tatum en la película de 2006, Step Up.

MARIAH CAREY

A pesar de su reputación de diva, la cantante de We Belong Together tuvo un comienzo humilde como bailarina de su amiga Brenda K. Starr, quien luego la ayudó a conseguir un contrato discográfico con Columbia Records.

HEATHER MORRIS

Antes de conseguir el papel de Brittany en el exitoso show Glee, la estrella bailó junto a Beyoncé, en canciones tan populares como Single Ladies.

MADONNA

La “Chica Material” bailó para Patrick Hernández, el cantante de Born to be Alive en 1979.

TUPAC SHAKUR

El influyente rapero y actor cultivó su camino a la fama, de gira junto al grupo de hip hop Digital Underground como roadie, antes de convertirse en bailarín y luego en MC. Se catapultó a la fama cuando dejó el grupo para ser artista solista.

SEAN “DIDDY” COMBS

El rapero fue una de las muchas estrellas que tuvo sus comienzos el show de comedia Living Color, pero es más conocido por su participación como bailarín para Heavy D and the Boyz.

KEVIN FEDERLINE

“K Fed” tuvo un romance con Britney Spears mientras era uno de sus bailarines. Y no solo eso, se casó con la estrella y tuvo dos hijos con ella. Inclusive también bailó para el ex de Spears, Justin Timberlake. ¿Incómodo?

