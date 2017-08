Jay Z rompió el silencio sobre las críticas que recibió de Kanye West

El rapero habló de los comentarios de su “pequeño hermano”.

Jay Z dice que las críticas que Kanye West le dedicó el año pasado lo hirieron porque involucraron a Beyoncé.

Jay comentó esto en el podcast Rap Radar, que se transmite a través de TIDAL, el servicio de streaming del rapero. Es la primera vez que comenta sobre la serie de críticas de Kanye y la primera entrevista desde el lanzamiento de su disco 4:44.

El pasado noviembre, Kanye despotricó en escena contra Jay Z, con quien había colaborado en el pasado, y Beyoncé. Le pidió a Jay que lo llamara y acusó a Bey de negarse a presentarse en los MTV Video Music Awards 2016 a menos que su video de Formation le ganara a él y a Drake, lo que eventualmente sucedió. Luego Kanye canceló el resto de su gira Saint Pablo e ingresó voluntariamente a un hospital para tratar su agotamiento.

“Saliste herido porque había un tipo hablando sobre ti en escena”, dijo Jay Z en el podcast. “Pero lo que verdaderamente me dolió… no puedes involucrar a mis hijos o a mi esposa. Kanye es mi hermanito. Ha hablado sobre mí cientos de veces. Inclusive hizo una canción llamada Big Brother. Hemos superado problemas más graves, pero involucraste a mi familia, ahora sí es un problema”.

“Sabes que es un problema porque él y yo lo hubiésemos discutido, hubiésemos resuelto nuestros problemas”, continuó Jay Z. “Él sabe que cruzó la frontera. Él lo sabe. Y yo sé que él lo sabe. Porque nunca antes habíamos dejado que un desacuerdo nos separara tanto. Hemos tenido muchos. Es parte de lo que somos”.

Kanye no ha respondido a las declaraciones de Jay Z.

Jay Z parece mencionar a Kanye —y a su hijo con Kim Kardashian— en uno de los temas de 4:44, Kill Jay Z.

La canción incluye letras como, “Sé que la gente te apuñala por la espalda, yo también me siento mal / Pero esa actitud de, ‘A la mi**da todos’ no es natural / No eres un Santo, esto no es KumbaYe / Pero saliste herido porque fuiste cool con ‘Ye / Le diste 20 millones sin pestañear / Él te dio 20 minutos en escena, qué mi**da estaba pensado / ¿Qué es lo que está mal con todos?, es lo que dices / Si todo el mundo está loco, tú estás demente”.

“Ni siquiera es sobre Kanye. No son críticas, me estoy hablando a mí mismo todo el tiempo”, dijo Jay Z en el podcast. “No hablo de Kanye cuando digo, ‘Te saliste de la escuela / Perdiste tus principios’. Estoy hablando de mí”.

“Lo de los 20 millones no lo he debido de haber dicho”, agregó. “A veces se te va de las manos”.

Jay Z también habló sobre su famoso altercado en un elevador con la hermana de Beyoncé, Solange.

“Tuvimos un desacuerdo, nada más. Antes y después seguimos bien”, dijo en el podcast. “Ella es como mi hermana. La voy a proteger. Esa es mi hermana. No mi cuñada. Mi hermana”.