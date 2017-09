¡Insólito! Demi Lovato demostró que realmente escucha la música de Taylor Swift, Selena Gomez y Miley Cyrus

Demi sabe cómo y cuándo usar el “Mira lo que me hiciste hacer…”

Demi Lovato es una amante del pop, para quien las rencillas del pasado quedan atrás cuando se trata de reconocer que una canción es buena y pegajosa.

Durante su participación en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Demi hizo historia cuando Jimmy la retó en un segmento especial llamado “Lip Sync Conversations” en el cual ambos debían mantener una conversación sólo con canciones.

El repertorio fue de lo mejor: Hello de Adele, Malibu de Miley Cyrus, It Ain’t Me de Selena Gomez y Wild Thoughts de Rihanna fueron para del material que Demi usó para darle una lección de buen pop a Fallon que de manera indirecta incluyó a Despacito en la forma de un cachorrito de peluche.

Durante la batalla el carismático conductor provocó que la intérprete derramara un poco de agua. Demi, bastante molesta, le respondió “Hey, Look What You Made Me Do…”, a lo cual Jimmy dijo… Sorry, Not Sorry.

Como sabemos, en el pasado Demi y Taylor nunca se han distinguido por ser las mejores amigas. De hecho, en más de una ocasión Demi ha tomado sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con las actitudes o palabras de Taylor básicamente porque dan un mensaje erróneo sobre y hacia las mujeres.

Amigas o no, queda en evidencia que la ex estrella de Disney no discrimina el buen pop, no importa de quién venga.

¡Mírala!