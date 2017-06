¡Impactante! Camila Cabello revela qué le dijo Ariana Grande después del atentado de Mánchester

¿Veremos a Camila en el One Love Manchester?

El tiempo es relativo en el amor y también en la amistad, la prueba está en el fuerte lazo que une a Camilo Bello y Ariana Grande, quienes a pesar de conocerse desde hace poco tiempo comparten una confianza tan grande que convirtió a Camila en una de las personas de confianza a quien Ariana se dirigió tras el atentado del 22 de mayo en Mánchester.

“Sí, hablé con ella después de lo sucedido… Lo siento, no tienen idea”, confesó con consternación la ex Fifth Harmony durante una entrevista en el programa This Morning.

“Ella (Ariana) estaba muy conmovida. O sea, ¿qué puedes decir? Íbamos hablando en el auto sobre el concierto (refiriéndose al One Love Manchester). Estoy muy orgullosa de ella por regresar a Mánchester. Ariana es alguien que siempre me ha apoyado”. Sin duda, son grandes amigas.

El One Love Manchester se llevará a cabo el próximo 4 junio. Además de Ariana, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That, Coldplay, Niall Horan y Justin Bieber tomarán el Emirates Old Trafford para rendir un homenaje a todas las víctimas del atentado y sus familias.

de junio. Sin embargo, quienes hayan asistido a la presentación que Ariana dio 22 de mayo, podrán registrarse para obtener boletos gratis.

¿Habrá una presentación sorpresa de Camilo Bello?

http://la.eonline.com/