Iggy Azalea y Azealia Banks sellan la paz con una colaboración musical

Dos de las raperas más famosas de la escena musical actual, Iggy Azalea y Azealia Banks, han decidido enterrar de una vez por todas el hacha de guerra y poner fin a su pública enemistad que durante los últimos años se ha materializado en duros intercambios de reproches por ambas partes a través de la esfera virtual. Para plasmar de cara al público esta reconciliación, las cantantes han decidido colaborar en un nuevo tema del todavía se desconoce el título y que se incluirá en el próximo álbum de la australiana, ‘Digital Distortion’, a la venta próximamente.

“Anuncio de interés público: Azealia aparecerá en ‘DD’. Vamos a hacer una colaboración. Ya podéis celebrarlo con alitas de pollo o guardadlas en el congelador hasta el día del lanzamiento”, reza el comunicado que la artista nacida en Sídney lanzó por medio de su perfil de Snapchat.

Ante esta sorprendente noticia, la reacción de los internautas no se hizo esperar debido a la sorpresa de que uno de los enfrentamientos más longevos de la industria musical hubiera llegado a su fin y la incredulidad. La guapa rubia quiso contestar a todos los mensajes de sus seguidores cargados de incredulidad que le fue posible, para dejar claro que se alegraba de haber podido hacer las paces con la que hasta hace poco era su archienemiga.

“No creo que ella tenga que disculparse, ni yo me voy a disculpar. A veces, ser adulto significa estar de acuerdo en no estarlo. Si no podéis entender mi deseo de acabar con AÑOS de negatividad y dar paso a una interacción positiva, los únicos que vais a perder sois vosotros. ¡Paz! No espero que entendáis por qué colaboro con alguien que ha deseado mi muerte públicamente. Todo esto ha sido demasiado negativo durante mucho tiempo, pero siempre se puede contar conmigo para convertir todo esto en algo positivo y creativo”, publicó hace escasamente unas horas en una serie de tuits.

El pasado mes de mayo, la ex del también rapero ASAP Rocky -el rumoreado nuevo novio de Kendall Jenner- afirmaba en una entrevista que la única rivalidad real de su carrera era precisamente la que mantenía con la neoyorquina. Sin embargo, un mes después, esta última quiso tender puentes con la condición de que la de Australia intentara entender por qué en ocasiones anteriores la había acusado de apropiación cultural, al considerar que una mujer blanca no debería dedicarse al mundo del hip hop, un estilo musical que según Azealia es únicamente representativo de la comunidad negra.

“Pienso que para que se produzca una reconciliación de verdad, tiene que haber primero un reconocimiento de lo que el hip hop le ha intentado decir a ella. Todavía creo que no entiende del todo el efecto que sus privilegios como mujer blanca y su estatus social tienen en la cultura de un grupo de mujeres marginadas. Al margen de la raza, se trata también de un tema femenino. Espero que tengamos la oportunidad de discutir abiertamente sobre esto, ya que pienso que tanto a Estados Unidos como a todo el mundo le iría muy bien que dos figuras públicas hablaran sobre la peor plaga del mundo: el racismo. Ojalá este pudiera ser un ejemplo para las mujeres del futuro de cómo dos personas pueden dedicar su tiempo a entenderse”, reconocía Azealia al portal de noticias XXL.

