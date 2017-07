Harry Styles habla sobre sus pezones, Justin Timberlake y algo más en esta peculiar entrevista

Evidentemente Harry no estaba preparado para esta inusual conversación.

Cuando una celebridad es entrevistada por Chelsea Handler, debe tener por seguro que hablarán de todo y nada a la vez; que terminará confesando sus momentos más bochornosos; que inevitablemente se verá acorralado por su irreverente humor, y que posiblemente la entrevista termine de la misma manera como empezó, sin mucho sentido pero con una enorme carcajada.

Hace unos días Harry Styles se convirtió en la nueva víctima, por decirlo de alguna manera, de Chelsea, y el resultado te hará reír, aunque no quieras.

Por dónde empezamos… De inicio la comediante fue clara con el ex One Direction. “Me encantó tu película (refiriéndose a Dunkirk), en serio, pero no tengo mucho tiempo porque después de esto tengo una pool party… No quiero que te extiendas en cómo te preparaste para el papel… Así que…”, dijo Handler.

“Funciona para mí”, respondió Harry (no tenía idea en lo que se metería).

“Eres británico, ¿puedes explicar el proceso de fotosíntesis”, preguntó Chelsea. “Sí”, confirmó el cantante.

“Genial, bueno… ¿Por qué tienen acentos tan diferentes…? Yo soy de New Jersey, por ejemplo, tú eres de… ¿de qué parte de Londres eres?”, cuestionó la humorista. Harry no pudo evitar reírse, tenía claro que ella sabía que no era de Londres, sino de Manchester, pero siguió el juego.

“Claro, eso está al norte de Inglaterra…”, dijo la rubia. “North West” corrigió Harry (no debió hacerlo). “Mmmm eso es más de una palabra, no debiste” comentó Chelsea. “No, tú dijiste North, yo agregué West…”. Esto causó que le tuviera explicar al intérprete que Kanye West tiene dos hijos, “North… West”. Harry se quedó medianamente extrañado y le preguntó si era una sola persona. “Gran pregunta… No tengo idea”, dijo Chelsea.

Después de esta lección de cultura pop, ambos prosiguieron a conversar sobre la cinta dirigida por Christopher Nolan, cuando de la nada se escucha un avión despegando. “WTF! ¿Qué fue eso?”, gritó la escritora. El cantante no pudo contener la risa.

“¿Justin Timberlake y tú han estado juntos, chocado las manos, mientras tratan de olvidarse de las boy bands?”, le preguntó la también actriz. “Sí, pero no hemos hablado de eso”.

En un giro inesperado, Chelsea le preguntó al intérprete de Two Ghost si era cierto el rumor de que tiene cuatro pezones. Su respuesta fue sincera y de hecho le mostró su ubicación para deleite de los fans… Inolvidable.

Tras esta hilarante clase de anatomía, la entrevista siguió con temas más extraño que los anteriores. Al cuarto minuto (sí, así de rápido) Chelsea le agradeció a Harry su presencia y se despidió. Harry Styles quedó tan extrañado como quedarás tú cuando veas la entrevista completa.

¡Mira!