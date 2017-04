Harry Styles es también el nieto perfecto

Además de ser una estrella del pop y uno de los artistas masculinos más deseados del momento, resulta que Harry Styles también es el nieto perfecto. A pesar de los muchos compromisos profesionales con los que ha tenido que cumplir en los últimos tiempos -giras internacionales con su banda One Direction, el rodaje de la película ‘Dunkirk’ y la grabación de su álbum debut en solitario-, el cantante británico siempre ha encontrado tiempo para cuidar de uno de sus seres más queridos, su abuelo materno Brian, a quien le fue diagnosticada la enfermedad de Parkinson hace varios años.

“Ambos [Harry y su hermana Gemma] se han portado maravillosamente bien. Le quieren muchísimo y él está muy orgulloso de ellos”, aseguró al diario The Sun la madre del artista, Anne Twist, que también detalló que su padre tiene la suerte de poder contar con la ayuda de una enfermera especializada que le visita regularmente en casa, aparte de contar el siempre inestimable apoyo de sus nietos.

Como no podía ser de otra manera, e igual que el abuelo Brian, Anne se siente muy feliz por la carrera repleta de éxitos que ha cosechado su hijo pequeño con tan solo 23 años. De hecho, la progenitora de Harry está tan satisfecha con el resultado del primer disco como solista del intérprete que no pudo contener las lágrimas al escucharlo por primera vez.

“Me encantó, me encantó. Es genial. Me hizo llorar. Todo está bien y supone un pasito más adelante para él. Ha trabajado muy duro, así que obviamente no he podido verlo muy a menudo, aunque sí un poco más que antes. Ha estado muy bien poder pasar algo de tiempo juntos de vez en cuando”, reveló también Anne, que no descarta que en un futuro Harry retome su carrera musical al lado de Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne en la banda que lo catapultó a la fama y que se tomó un descanso a principios del año pasado.

“Nunca se sabe. Nunca digas nunca jamás. Se lo pasó muy bien. Le gustó mucho. Le encantó cada momento de la experiencia y le permitió llegar donde ha llegado ahora”, concluyó Anne.

