Filtran foto de Selena Gomez besando a un hombre bajo la lluvia

Las redes sociales volvieron a enloquecer luego que se filtrara una nueva foto de Selena Gomez besando a un hombre bajo la lluvia. Y no, no es The Weeknd. ¿Qupé pasó aquí? Luego de que apareciera la foto, muchos se han preguntado cómo se sentiría The Weeknd.

Tranquilos, no es lo que están pensando. Selena Gomez no le ha sido infiel a The Weeknd y de hecho la pareja está en su mejor momento. Pero entonces, ¿de qupé va esta misteriosa foto?

Como sabes, Selena Gomez regresará a la actuación de la mano de uno de los directores más reconocidos y polémicos de Hollywood: Woody Allen.

Del proyecto se sabe muy poco, sólo que, además de Selena, Elle Fanning y Timothee Chalamet (Call Me By Your Name) también forman parte del elenco. El nombre de la película continúa siendo “Untitled Woody Allen Project”.

Sin embargo, hoy sabemos que habrá amor, mucho amor, al menos entre el personaje de la intérprete de Fetish y Timothee. El legendario Central Park fue testigo de una de las escenas más románticas por excelencia en el cine… ¡Un beso bajo la lluvia!





¿Selena, Elle y Timothee formarán el triángulo amoroso en la nueva cinta de Woody Allen? ¿Qué pensará The Weeknd sobre esta escena?

http://www.studio92.com/