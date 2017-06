Fifth Harmony lanza su primer sencillo sin Camila Cabello

Y llegó el día que muchos fans de la agrupación femenina estaba esperando. Finalmente Fifth Harmony aunque creemos que ya deben cambiarlo a Fourth Harmony lanzó su primer sencillo sin la voz de Camila Cabello.

Fue en diciembre del año pasado cuando el quinteto femenino se convirtió en cuarteto. Sorprendiendo a todo el mundo, aunque era un rumor a voces, Camila Cabello se alejó de Fifth Harmony en medio de polémicas y razones aun no aclaradas. Desde entonces muchos se preguntaron cómo se oiría la banda sin una de sus voces principales.

Se trata del tema Down, el cual realizaron en colaboración con el rapero Gucci Mane y el ritmo es parecido a la de las canciones anteriores y desde hace dos días anunciaron por medio de sus redes sociales este estreno.

Fifth Harmony Down | Fuente: Youtube

La canción ya se convirtió en el número 2 en iTunes de Estados Unidos, convirtiéndola en el primer tema de Fifth Harmony en llegar a esta posición.

Mientras tanto Camila Cabello sigue enfocada en su carrera como solista. Hace poco lanzó los temas Crying in the Club y I Have Questions.

