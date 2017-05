Estos podrían ser los zapatos más incómodos del mundo, ¿te los pondrías?

En cuestiones de moda ya no me asombra nada. Después de ver los diferentes desfiles de grandes diseñadores, no me sorprende que haya personas que salen a la calle vestidas con cartones de leche. Pero otra cosa muy diferente es la comodidad.

Para mi el calzado debe ser lo más confortable posible porque unos pies felices son sinónimo de personas felices. Sin embargo, algunos diseñadores no lo entienden así e inventan modelos que creo que ni ellos se los pondrían por la incomodidad que representa el usarlos.

Si no me crees, ven que te muestro, pues estos podrían se los zapatos más incómodos del mundo, ¿los usarías?

1. Taco pezuña

Yo no sé quién usaría esto en su sano juicio. De solo verlos ya me están empezando a doler los pies.

2. ¿Taco corrido?

No sé por qué pero estas balerinas no se me hacen muy cómodas, sobre todo porque no tienen tacón y si tienen una plataforma un tanto extraña.

3. Zapatos futuristas

Además de la incomodidad del diseño de estos zapatos, no sabemos si estamos viendo unos jarrones modernos o una tetera… ¡qué poco prácticos!

4. Zapatos altos, muy altos

No se entiende bien si es un zapato encima del otro o qué estaba pensando el diseñador. De lo que estoy segura es que son muy incómodos.

5. Zapatos para equilibristas

Aquí tienes otro ejemplo de un zapato muy incómodo.

6. Zapatos con tachas

No sé si son incómodos o peligrosos…

7. Sandalias primaverales

El ingenio de los diseñadores de zapatos no tiene fin…

¿Qué piensas? ¿Usarías estos zapatos? Apuesto a que no o, si te los pones, es solo por unos minutos.

