Esto es lo que debes hacer cuando un corte de cabello sale mal

La peor pesadilla de toda chica es tener la mejor intención del mundo para cambiar de look y que el peluquero te traicione con las tijeras.

Imagina esta escena: llegas a la peluquería y le enseñas un par de imágenes al artista de cabello, te coloca la bata y comienza a cortar por aquí y por alla. Por momentos sientes que ya ha sido demasiado y por otros piensas en lo bien que te verás con el corte de Emma Stone. Pero cuando termina y te ves al espejo, ¡sorpresa! tu cabello es una mala combinación entre el corte de Miley Cyrus y el Emma Stone que querías. ¿Te ha pasado?

No temas que todo tiene solución:

1. Deten al estilista

Si percatas que algo no va bien y ves que aún hay tiempo, no dudes en aplicar este punto. De pronto puede ser un poco intimidante decirle que no a un estilista en acción pero está para darte gusto antes que aplicar su sentido artístico. Se vale decir que no te gusta lo que te sugiere o lo que te está haciendo; ante todo, ser directa asegurará que tu estilista entienda tu punto. Si ves que ya es demasiado tarde, tampoco temas en pedirle que lo arregle o que te de solución.

2. Aplica tratamientos o espera a que crezca

Existe una gran variedad de remedios para tlograr prácticamente cualquier cosa con tu cabello. Lo importante es estimular los folículos para que crezca el cabello y aplicar tratamientos para hidratar y restaurar el brillo. Si no quieres someterte a tratamientos, no queda otra más que esperar a que crezca y tome forma. Aquí te revelamos el secreto para que el cabello crezca rápido.

3. Acepta y aprovecha

Si de verdad sientes que no hay nada que hacer para salvar tu cabello, lo mejor será buscar alternativas para peinarlo. Ya sea que lo amarres, lo despeines con gracia o uses accesorios, ¡siempre hay una opción que te hará lucir linda! Incluso puedes optar por teñirlo y darle un giro diferente. Estas son algunas ideas que puedes aplicar para ‘disfrazar’ los errores:

Foto: 7thhouseontheleft

Foto: glamiris/Instagram

Foto: Cute Girls Hairstyles

Foto: Short HairStyles

Foto: Pinterest

http://www.nuevamujer.com/