Esto demuestra que las chicas de Fifth Harmony son las verdaderas Mean Girls ¡Mira!

Esto demuestra que las chicas de Fifth Harmony son las verdaderas Mean...

¿Camila Cabello siempre lo supo?

Actualmente, las chicas de Fifth Harmony se encuentran de gira con su nuevo álbum como cuarteto, así que cada vez que tienen un show, suben al escenario para demostrar por qué están mejor que nunca, en especial luego de la salida de Cabello.

Las nuevas canciones de 5H han sido un éxito total y el público las corea de principio a fin, y como siempre, sus outfits cumplen con todos los requerimientos de un atuendo candente.

Todo esto lo demostraron una vez más este martes por la noche, cuando realizaron diversas presentaciones en la ciudad de Neuva York. ¡Y además comprobaron que ellas son las verdaderas Mean Girls de la música!

Primero, el cuarteto llegó a los estudios de TRL para hacer una interpretación de He Like That, y después presentaron una nueva canción titulada Can You See Me, la cual formará parte de un nuevo filme animado de Navidad.

Pero la noche era larga, así que Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui luego corrieron al concierto de TIDAL que Jay Zorganizó para recaudar fondos para las víctimas de los Huracanes Harvey, Irma y María, así como para los afectados por el terremoto de México.

El show se transmitió en Jimmy Kimmel Live! desde Brooklyn, así que todos pudimos ver el show de Fifth Harmony. Para esta segunda tanda de la noche, las chicas volvieron a interpretar s tema He Like That, y con él realizaron una coreografía que indudablemente nos recordó al momento en que Cady (Lindsay Lohan), Regina (Rachel McAdams), Gretchen (Lacey Chabert) y Karen (Amanda Seyfried) hacen su mítica e inolvidable presentación de Jingle Bell Rock en Mean Girls.

¿Quieres ver de qué estamos hablando? ¡Míralo tú mismo!

Aquí tienen a las Fifth Harmony…

¡Y aquí tienen a las Plásticas!

¿Ves las similitudes en sus bailes? ¡Muy fetch!

http://la.eonline.com/