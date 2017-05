Estas son las marcas de ropa y accesorios más caras del mundo ¿las conoces?

Creo que hablo por todas las chicas que aman la moda cuando digo que me encantaría ser millonaria para no tener reparos en gastar mi dinero en la mejor ropa. Pero como esto no puede ser a menos que me gane la lotería o tenga un pariente con mucha plata para que me deje su fortuna, no me queda otra cosa que hacer que suspirar y solo mirar.

Seguro que estás en la misma situación que yo, ¿verdad? A continuación te contaré cuáles son las marcas de ropa más caras del mundo, apuesto a que no usarías ninguna (aunque te encantaría hacerlo), ¡y no por falta de ganas!

Puesto #10 Valentino

Valentino se caracteriza por su creatividad y por imponer siempre un estilo que hace que todas queramos tener alguna prenda de la marca. Se especializan sobre todo en la ropa de noche y sus diseños audaces y coloridos enamoran a mas de una millonaria (y no tanto) alrededor del mundo.

Puesto #9 Versace

Versace se dedica tanto a los hombres como a las mujeres y produce modelos muy modernos. Si bien su precio es muy elevado, los amantes de la moda pagan lo que les pidan sin chistar con tal de tener un modelo exclusivo de esta marca de ropa italiana, pues es de gran calidad y muy buen gusto.

Confeccionan también todo tipo de accesorios para ambos sexos.

Puesto #8 Guess

Se trata de una marca de ropa norteamericana famosa por sus creaciones de jeans. Sus pantalones y camisetas son las preferidas dentro de la franja de adultos jóvenes y aunque es una de las 10 más caras del mundo, tienen muchos adeptos y fanáticos.

Puesto #7 Dior

Dior, al contrario de la marca anterior, se caracteriza por diseñar vestidos de mucho lujo y alto valor monetario. Esta marca incluye además perfumes, maquillaje, gafas de sol, zapatos y bolsos. Es ideal para aquellos que prefieren estar vestidos siempre por el mismo diseñador porque ¡hay de todo!

Puesto #6 Marc Jacobs

Algunas de las características que convierte a Marc Jacobs en una de las marcas más caras del mundo son los diseños lujosos y exclusivos. Recientemente se ha lanzado al mercado con modelos de vestidos y trajes, pero se especializa más bien en joyería, bolsos y zapatos.

Puesto #5 Armani

Es una de las marcas de ropa más caras y populares de todo el mundo. Esto se debe a que abarca una amplia gama de productos que van desde la ropa, obviamente, hasta los perfumes. No solo es para las mujeres, también tiene diseños para niños, niñas y hombres.

Puesto #4 Dolce y Gabbana

D&G es conocido por tener diseños tanto para hombres como para mujeres y, aunque se trata de una de las marcas más caras del mundo, es una de las más vendidas superando por mucho a sus competidores.

Puesto #3 Prada

Prada es sin lugar a dudas la marca italiana preferida por los más jovenes. Se caracteriza por sus diseños simples, distinguidos y confortables. Además también tiene un gran renombre en todo lo que se refiere a perfumes, fragancias, bolsos y accesorios.

Puesto #2 Chanel

Creo que todas conocemos esta marca que se hizo famosa no solo por sus vestidos que son únicos e irrepetibles, sino por sus perfumes y productos para la belleza de la piel. Esto la llevó a ocupar el segundo puesto de este ránking.

Puesto #1 Gucci

Llegamos al puesto número 1 de nuestro top 10 de marcas más caras de ropa. Sus diseños que incluyen corbatas, bolsos, faldas, zapatos y maletas son muy caros pero de excelente calidad. Tiene infinidad de rivales pero nunca pudo ser superado.

¿Qué me cuentas? ¿Utilizas alguna de estas marcas de ropa? A mí me encantaría vestirme con estas marcas pero no creo que mi presupuesto alcance para ello.

