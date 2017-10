Esta es la canción de Liam Payne sobre su casi ruptura con Cheryl Cole

La historia pudo haber sido otra.

Recientemente, Liam Payne publicó la letra de una nueva canción a través de Instagram Stories. Se trata de Bedroom Floor.

Según revela la revista Ok!, a principios de este año Liam habló sobre un tema de su próximo álbum, diciendo que fue “básicamente una llamada telefónica que sucedió entre ella [Cheryl] y yo cuando estaba a punto de dejarme”.

Al compartir el texto, Liam pareció sugerir que la canción que será estrenada oficialmente el 20 de octubre, era precisamente sobre el intento de Cheryl de terminar su relación.

“¿Alguien vio mi Insta stories hoy?” preguntó el ex One Direction en Twitter.

Evidentemente, un gran grupo de sus más de 14 millones de seguidores logró atesorar la letra.

Who?s seen my Insta stories today ??

— Liam (@LiamPayne) 18 de octubre de 2017

Dice…

“Baby escuchó que has estado hablando de mí últimamente, contando a todos tus amigos cuánto me odias”, “¿Pero a quién llamas cuando te sientes sóla? Estás diciendo verdaderas y cosas reales agradables cuando te estoy tocando”.

La madre de su hijo, Bear, ha estado más que orgullosa de los méritos musicales de su novio. Hace unas semanas, Cheryl tomó su cuenta de Instagram para mostrar todo el orgullo que siente por el éxito que ha obtenido Liam en su carrera como solista. A través de un Instagram Story, la intérprete de Fight For This Love compartió una captura de un comunicado de prensa que reflejaba los impresionantes logros de Liam con Strip That Down, su primer sencillo en solitario.

Con un “#Orgullosa” y un “Salvaje”, acompañados de un emoji, Cheryl dejó ver lo feliz que se siente por la buena nueva en la carrera de Liam.

