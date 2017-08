Errores de belleza que las morenas cometen al maquillarse

No importa el color de nuestra piel, muchas mujeres caemos en los mismos errores a la hora de maquillarnos. No elegir bien la base, abusar del corrector y no usar el blush correcto son algunos de ellos, toma nota para que no te vuelva a ocurrir.

Usar la base incorrecta

Muchas veces compramos una base de maquillaje más clara o más oscura a nuestro tono de piel y eso da como resultado el efecto máscara. Es decir, que nuestro rostro parece dividido por nuestro tono natural y el que adquirimos. Lo ideal es que hagas una prueba en la mandíbula, pues es la parte más cercana al rostro. Hay una creencia que el brazo es la parte ideal para hacer esta prueba, pero recuerda que los brazos pueden estar más o menos expuestos al sol, según tus hábitos en comparación con el rostro.

Abusar del corrector

Aunque hay muchos tonos de correctores, que van desde el blanco, el violeta, el verde y el naranja. Los más comunes son los nude y pueden meternos en problemas, pues al no difuminarlos bien o elegir uno muy claro, puede hacer que en lugar que ayudarnos a quitar las ojeras, las marquen más. Adquiere productos que sean cercanos a tu tono de piel, así evitarás errores garrafales.

Elegir mal el blush

Los tonos ideales para las mujeres morenas son los naranjas, cobrizos y dorados. Le suman luminosidad al rostro, muchas veces abusamos de colores rosas o durazno muy claro que en lugar de marcar un rubor natural, nos hacen parecer caricatura. Elegir y difuminar muy bien el color es clave para una maquillaje natural.

Abusar del negro

El delineador negro en ojos y cejas tiende a endurecer nuestras facciones, es decir, nuestro rostro nos hace ver mayores. La idea es que utilices café para un mejor y más efectivo maquillaje. No temas a experimentar con las diferentes tonalidades. Para las cejas prueba con tonos grises, aunque parezca extraño, da un efecto más natural.

Exceso de polvos sueltos

La idea del polvo para sellar el maquillaje es que duré más, pero si abusas de él crearás el efecto máscara. Lo ideal es que sólo te ayude a matar el brillo sin restarle protagonismo a tu maquillaje. Elige un tono muy parecido al de la base para que no dé el efecto de capa sobre capa en el rostro.

