Miley Cyrus vuelve a demostrar que está ahí para Ariana Grande después del lamentable ataque de Mánchester

¿Qué sería de la vida sin los buenos amigos?

Este viernes 26 de mayo, Miley Cyrus habló nuevamente sobre su amiga Ariana Grande y el mortal atentado de Mánchester. Las sentidas palabras de la intérprete de Malibu nos conmovieron en horas de la mañana, durante su participación en el Today Show.

“Conocer a alguien que pase por esto me hace sentirlo más real… verdaderamente no tengo un equipo a mi alrededor y usualmente estoy bajo perfil”, dijo la cantante de 24 años. “Así que ahora me doy cuenta que tengo que rodearme de muchas personas, protegerme a mí y a los demás . Ahora seré más cuidadosa y me tomaré eso más en serio”.

Luego del ataque perpetrado por ISIS, donde resultaron unas 22 personas muertas y otras 59 heridas, Grande abandonó Reino Unido, voló a su ciudad natal (Boca Raton, Florida), donde se refugió en su familia y en su novio Mac Miller. Además, también se dio a conocer que la intérprete de Break Free suspendió el resto de sus show en Europa hasta nuevo aviso.

“Ha sido un llamado de atención y lo que le pasa a mi amiga Ariana me sobrepasa”, dijo Cyrus en su aparición. “No puedo esperar para darle un gran abrazo”.

Cyrus no es la única celebridad que ha mostrado su apoyo a Ariana, otras estrellas como Taylor Swift, Demi Lovato y Katy Perry, solo por nombrar algunas, también le han enviado sus mensajes a la cantante.

“Desearía poder darle a mi amiga @arianagrande un gran abrazo ahora mismo… te amo, amo, amo… siento mucho que hayas tenido que vivir este terrible evento”, escribió Cyrus en Instagram, junto a una foto de ella con Grande, abrazadas en pijama. “Mis más sinceras condolencias a todos los afectados por este terrorífico ataque. Lo que puedo hacer es enviarles ESPERANZA Y PAZ a todos. ¡Esto DEBE terminar! No más guerra… no se lleven más vidas inocentes… A-M-O-R”.

La ex estrella de Disney Channel también se tomó un momento para homenajear a Grande y a las víctimas del ataque antes de presentar Malibu en el final de temporada de The Voice. “Me gustaría dedicarle esta canción a mi buena amiga Ariana Grande y a todos los que vivieron el ataque de ayer”, le dijo Cyrus a la audiencia la noche de este martes. “Nuestros corazones están con ustedes”.

http://la.eonline.com