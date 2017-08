El verano filantrópico de Bruno Mars y Britney Spears

Que los famosos aprovechen su reconocimiento para despertar la conciencia de la sociedad y hacer de altavoz no es algo nuevo. Cada vez más celebridades prestan su imagen, colaboran con ONG’s o realizan donativos solidarios para ayudar a los más necesitados. Los últimos en unirse a esta larga lista han sido los cantantes Bruno Mars y Britney Spears. Lo han hecho por separado y para fines diferentes, pero ambos han decidido destinar una parte de lo recaudado en sus conciertos a dos causas solidarias.

Bruno Mars, de 31 años, anunció el sábado durante su concierto en el Palacio de Auburn Hills de Michigan, que va a donar casi un millón de euros para ayudar a los afectados por la crisis del agua de la localidad de Flint, que desde el año 2014, sufre una contaminación con plomo que ha afectado a toda la red de tuberías y hace que sus casi 100.000 residentes tengan que beber y lavarse con agua embotellada.

“Estoy muy agradecido con el público de Michigan por unirse a mí para apoyar esta causa. Los desafíos continúan años después para los residentes de Flint, y es importante que no olvidemos a nuestros hermanos y hermanas afectados por este desastre. Como personas, especialmente como estadounidenses, tenemos que estar juntos para asegurarnos de que algo así nunca suceda jamás en ninguna comunidad”, dijo el artista hawaiano en un comunicado.

El plomo envenenado del agua potable todavía hoy provoca terribles secuelas en la salud de los habitantes, sobre todo entre los más pequeños. Desde que se conoció que el agua proveniente del río Flint estaba contaminada, alrededor de 12.000 personas se vieron directamente afectadas por graves enfermedades y se cree que también fue la causa del brote de legionela que acabó con la vida de más de una decena de personas.

El intérprete de The Lazy Song y Live Nation, la empresa encargada de organizar su gira, han dedicado los fondos de su actuación en Detroit a The Community Foundation of Greater Flint, una organización que trabaja para brindar asistencia a estos afectados.

Britney Spear, por su parte, se ha volcado en otro causa solidaria: la construcción de escuelas tras las inundaciones que sufrió el año pasado Lousiana. La estrella pop, de 35 años y nativa de la localidad de Kentwood situada en dicho estado, va a destinar un dólar de cada una de las entradas de sus conciertos que se vendan hasta final de año, para ayudar a la asociación Lousiana School Boards, que además de la recuperar las aulas afectadas también se centra en la compra de material escolar.

La cantante de Oops! I Did It Again trasmitió su agradecimiento hace unos días a través de su cuenta de Instagram –donde acumula 17,2 millones de seguidores– a todos aquellos que asistieron a su concierto de Las Vegas por haber colaborado con su presencia a esta causa.

https://elpais.com