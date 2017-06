El squad de Taylor Swift tiene un nuevo e inimaginable miembro

Esto sí que nos tomó por sorpresa.

¿Taylor Swift incluyó a Russell Westbrook en su squad?

Este lunes, la intérprete de Bad Blood hizo una aparición especial pre-grabada para el premio inaugural de la gala de la NBA, para homenajear al jugador de los Oklahoma City Thunder.

“Russell, es Taylor, ¿recuerdas? Fui yo quien te enseñó a jugar al baloncesto, fui yo quien te enseñó a driblar, a hacer disparos al aro, ya sabes. Recuerdo la primera vez que me venciste en el baloncesto y yo estaba muy molesta, y tú dijiste -si recuerdas bien- dijiste, “Sólo tienes que sacudírtelo”. Y tuve una idea…”, dijo la cantante, haciendo referencia a uno de sus singles más grandes, Shake It Off. “¡Así que, esencialmente nos tenemos el uno al otro para agradecer por estas carreras! Obviamente, es por eso que soy parte de tu video de felicitaciones, porque estamos volviendo, ¿qué? ¿20 años?”

Swift, que ha estado fuera del ojo público durante gran parte de 2017, decidió que era hora de ser honesta. “Nunca nos hemos conocido, y esta es una historia falsa, pero me gustaría que fuera la verdad. ¡Eres increíble! Eres el MVP, estoy muy feliz por ti”, dijo. “¡Te envío el abrazo más grande! ¡Felicidades!”

Westbrook recibió 69 de los 101 votos de primer lugar, seguido por James Harden [el ex de Khloé Kardashian] con 22, Kawhi Leonard con nueve y LeBron James con uno, lo que significa que ganó el título de MVP por un amplio margen. El jugador comenzó su emocional discurso de aceptación entregando su trofeo al comisionado de la NBA Adam Silver. “No puedo sostener esto”, dijo. “Tengo algunas personas a quienes quiero agradecer”.

“Primero y ante todo, gracias al hombre de arriba, sin su bendición, sin su honor, no estaría de pie aquí hoy. Gracias a él. Estoy muy, muy bendecido de estar en la posición en la que estoy hoy, así que yo me encuentro muy agradecido de eso”, dijo Westbrook. A continuación, agradeció a los miembros de “la organización”, específicamente Clay Bennett, Maurice Cheeks, Billy Donovan, Sam Presti y Troy Weaver. “Les agradezco que creyeran en mi, dándome el No. 4 cuando nadie pensó que fuera una gran decisión, así que definitivamente aprecio eso. Tengo una larga lista de personas en Oklahoma a las que quiero agradecer”, dijo. “Quiero agradecer a todos los chicos de las películas, a todos los doctores del equipo, a los entrenadores, a los terapeutas de masaje, al personal de fuerza y acondicionamiento, al equipo de equipamiento, a la oficina, a la oficina de negocios, a los chefs, al personal de apoyo en la arena en el edificio, al equipo de relaciones públicas, todo el mundo en Oklahoma City que me ayudó a salir y competir en un nivel alto todas las noches. Estoy muy, muy agradecido. Ustedes son geniales. Estoy muy agradecido con la ayuda de ustedes”.

Como ven, Tay-Tay formó parte de una importante y emotiva noche deportiva.

