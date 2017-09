El genial tip de Virginia Demaria para transformar un zapato normal en un ‘Pom pom sneakers’

La chef, tejedora, y amante de las manualidades, Virginia Demaria, compartió en su cuenta de Instagram un truco muy económico para convertir un zapato corriente, en el zapato en tendencia, el ‘Pom pom sneakers’, sin gastar más de 2 mil pesos.

Nueva Mujer

‘Pom pom sneakers’ los zapatos de la temporada que morirás por tener

“En vez de comprarme un zapato con pompón (que al parecer son un hit, pero no me terminan de convencer) para no invertir en un par, me compré 2 llaveros, les corté la cadenita y se los puse a los cordones. Quedaron tiki taka 👌🏻 “, explicó junto a la foto de su creación.

Lo mejor, es que puedes encontrar estos llaveros en cualquier parte, y su valor no supera los 1.000 pesos.