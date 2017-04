El amor de los Legend es la clave de su éxito

La vida del músico John Legend (Springfield, Ohio, 1978) y su esposa, Chrissy Teigen (Delta, Utah, 1985), es un libro abierto. Las redes sociales están llenas de alegres fotografías de este popular matrimonio, desde su paso por la última entrega de los Oscar, donde la modelo y presentadora vestida de Zuhair Murad parecía “una diosa” a los ojos de su esposo, a las primeras palabras de su hija Luna, de 11 meses, durante sus recientes vacaciones en Marruecos. Las redes también se solidarizaron con el sueñecito que se echó la amiga de Kim Kardashian en el teatro Dolby cuando, un año más, la ceremonia más mediática de Hollywood —en la que Legend interpretó sobre el escenario las dos canciones nominadas de Ciudad de las estrellas. La la land— se alargó demasiado. O cuando el músico se sinceró sobre lo mucho que recomienda los tratamientos de fecundación in vitro para aquellas parejas que, como ellos, tuvieron problemas para concebir.

De ahí que el último secreto de Teigen más que sorpresa haya provocado una vez más miles de muestras de cariño y una ola de apoyo con esta pareja que dice estar cada día más unida y es una de las más reclamadas por los fotógrafos en las alfombras rojas por las que desfilan. La modelo ha abierto su corazón a la edición de abril de la revista Glamour confesando cómo ha sido lidiar con la depresión posparto. “La razón por la que reconoce el dolor por el que está pasando es para decirle a otras mujeres que no están solas, que esto le puede pasar a cualquiera”, indicó después el también actor en La ciudad de las estrellas a la revista Vanity Fair. La confesión escrita por la habitualmente risueña y divertida Teigen rápidamente inundó la Red. La modelo habló de sus cambios de humor, de sus pocas ganas de todo, de comer, de trabajar, incluso de subir hasta el dormitorio de su casa quedándose muchas noches a dormir delante del televisor. Allí se acurrucó cada noche a su lado el cantante de All of Me, que no deja de ofrecerle su apoyo, en privado y en público. “Para mí, como su esposo, es mi deber”, resumió el cantante de 38 años añadiendo que es “lo menos” que puede hacer.

Desde que se conocieron hace unos 10 años hasta su boda de ensueño en el Lago Como italiano en 2013, ambos han dado grandes muestras de amor y apoyo mutuo. “Tuve la suerte de conocer a Chrissy cuando ya gozaba de una cierta posición en mi carrera y nos fue fácil encontrar el equilibrio perfecto”, se sinceró con EL PAÍS el músico, actor y productor a su paso por los pasados Globos de Oro. Ambos son profesionales en una industria conocida por sus tumultuosas relaciones personales, Legend hasta gastó bromas sobre la fama de ambos. “Al principio de nuestra relación yo era algo más famoso, pero nos complementamos perfectamente y siempre estamos ahí para servirnos de apoyo. Hemos crecido juntos”, reconocía el artista ganador de unos 30 premios en el campo de la música, además de una candidatura al Oscar a mejor canción con Glory, tema principal de la película Selma: El poder de un sueño (2015).

El cambio de su vida

Legend estaba preparado para el cambio que iba a su poner en sus vidas la llegada de la pequeña Luna. “Todo lo preparado que se puede estar”, contaba a este periódico días antes del parto. Pero el nacimiento de la pequeña en abril de 2016 les ha cambiado la vida mucho más de lo que esperaban, sin que por ello se haya enfriado su deseo de contar con la parejita. Y, sobre todo, de disfrutar de sus respectivas vidas en lo personal y en lo profesional. “Hay una canción que acabo de componer y que no saldrá en mi nuevo álbum titulada Bailando contigo. Es la canción perfecta para calmar a Luna cuando está llorando. Probablemente nunca saldrá porque es su canción”, reconoce el músico.

Para Teigen su canción preferida es Love on Top, el tema que bailaron en su boda. A la modelo no parece importarle que sea de Beyoncé en lugar de ser de la cosecha familiar. Desde su depresión, está más enamorada que nunca del padre de su hija y siente más admiración aún hacia las madres solteras. “Tienen todo mi respeto. No sé cómo pueden. Tengo a mi madre que vive con nosotros, cuento con John, con una niñera. Nunca he ocultado todo el apoyo. Y aún así estoy pasando momentos difíciles, así que no sé como nadie es capaz de hacerlo sola”, indicó la modelo recientemente a la prensa.

