Ed Sheeran versiona a Coldplay, 50 Cent y Passenger y el resultado deja en shock a todos

Ed Sheeran se atrevió a cantar canciones de Coldplay, 50 Cent t Passenter y el resultdado nos dejó sin palabras

Ed Sheeran quiere hacerlo todo y lo que hace lo hace tan bien que enamora. No solo es un gran cantante y compositor, también quiere crear su propia boy band. Y si eso no es suficiente, el cantante británico se encargó de versionar míticas canciones de 50 Cent, Coldplay, Passenger y Blackstreet.

Sheeran visitó el show radiofónico de Howard Stern la semana pasada y guitarra en mano interpretó los temas de su nuevo disco y algún que otro clásico de la historia musical. El cantante se atrevió a versionar canciones tan míticas como In Da Club de 50 Cent, Yellow de Coldplay o No Diggity de Blackstreet.

El resultado fue un espectáculo que enamoró a todos. Y si todo eso no fue suficiente, el artista sorprendió con un par de estrofas del tema Let Her Go de Passenger.