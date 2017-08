Ed Sheeran solo quiere ‘inspirar’ a la gente con su música

Teniendo en cuenta que el cantante Ed Sheeran fue coronado el pasado domingo como ‘Artista del Año’ en la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards, superando a otros intérpretes tan reconocidos como el laureado rapero Kendrick Lamar, no resulta del todo sorprendente que el pelirrojo asegure ahora que las críticas y burlas que ha venido suscitando entre los internautas en tiempos recientes -sobre todo desde su denostado cameo en ‘Juego de Tronos’- no le quitan ni mucho menos el sueño.

De hecho, de momento el cantautor inglés está cumpliendo a la perfección con los objetivos que siempre se ha marcado en lo referente a su carrera artística, que no son otros que los de expresar de la manera más creativa posible su visión del mundo y, también, servir de fuente de inspiración a todos aquellos niños que, como él, sueñan con hacerse un hueco en la industria de la música para desplegar con creces su talento.

“Me encanta mi trabajo y la única razón por la que hago música es llegar a tanta gente como me sea posible, sean de la edad que sean, tengan la apariencia que tengan. Un concierto es la mejor experiencia del mundo”, explica a la cadena MTV News. “A veces me encuentro con muchos chicos jóvenes, hasta de seis años, que me dicen que han empezado a tocar la guitarra por canciones como ‘Castle on the Hill’, y eso da sentido a todo. Puede que no sea el cantante más enrollado, pero disfruto mucho de lo que hago”, añade.

A pesar del sinfín de éxitos comerciales y de crítica que ha venido recibiendo a lo largo de los últimos 10 años, la fama y el reconocimiento no han alterado en absoluto el carácter humilde y sensato del ídolo pop, hasta el punto de que hace un mes escaso admitía sentirse claramente “inferior” en comparación con el resto de estrellas que lideraron el cartel del mítico festival de Glastonbury.

“Sí, la verdad es que me siento como fuera de lugar en esa lista [de artistas], pero al mismo tiempo me resulta algo emocionante. El mero hecho de debutar en un festival como este me parece algo surrealista, incluso si no fuera cabeza de cartel. Voy a compartir escenario con los Foo Fighters, el tipo de grupo que siempre es cabeza de cartel y que está acostumbrado a llenar recintos en todo el mundo. Llevan siendo los mejores durante muchos años”, explicaba a la revista Rolling Stone.

