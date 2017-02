Ed Sheeran decidió no tener celular por esta razón

Ed Sheeran confesó en una entrevista a Ellen DeGeneres que no usa celular y el motivo te sorprenderá

El cantante británico Ed Sheeran decidió no tener un Smartphone durante el 2017 para no estar pendiente de las redes sociales ni chatear por su tranquilidad. “No tengo que despertar en la mañana y responder todas las preguntas que me hacen. Solo me despierto y soy yo”, dijo durante una entrevista en entrevista con Ellen DeGeneres.

El intérprete de Thinking out loud señaló que solo utiliza un iPad para responder e-mails y así tener más tiempo para enfocarse en sí mismo.

Sin embargo, Sheeran no descuida a sus seguidores. Cada cierto tiempo actualiza sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, pero evita conversar por chat.

