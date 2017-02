Ed Sheeran confesó un gran secreto de Taylor Swift

Ed Sheeran contó cómo evita Taylor Swift que su música se filtre

Todos sabemos la gran amistad que Ed Sheeran tiene con Taylor Swift. Incluso en algún momento se rumoreó que podrían tener un romance, pero salieron a aclarar son grandes amigos. Sin embargo nadie podía imaginarse que el cantante saliera a revelar un grans ecreto musical de Taylor.

Es bastante común que días antes del lanzamiento de una nueva canción, esta se filtre un poco en internet. Le pasa a todos los artistas menos a una….a Taylor Swift.

Tay es súper celosa de su nueva música, a ella no le gusta que sus canciones se filtren antes de que ella decida lanzarlas oficialmente, y por eso toma medidas súper drásticas para mantenerlas seguras.

“Taylor nunca enviaría nuevas canciones a nadie, no. Cuando las escucho sólo es con ella.

Cuando hice una canción con ella para su álbum (Everything Has Changed), estaba en San Francisco. Ella envió a alguien con un maletín cerrado con un iPod y una canción en el dispositivo, la tocaron y me preguntaros que si me gustaba, yo dije que sí, y entonces se llevaron de nuevo el iPod”: Contó Ed para Capricho Magazine.

Ahora entendemos por qué nunca nos enteramos de su dueto con Zayn Malik hasta que la canción fue lanzada, ¡todo fue como top secret!

