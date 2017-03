Ed Sheeran cantando con instrumentos escolares es lo más grandioso que verás esta semana ¡Míralo! (+ Video)

El cantante volvió a demostrar sus grandes habilidades.

El talento de Ed Sheeran es indiscutible. Además de su melodiosa voz y la capacidad para escribir grandes éxitos, también es un as con varios instrumentos, incluso, los que usan los niños en al escuela.

Sí, la estrella británica fue el más reciente invitado en The Tonight Show y se unió a Jimmy Fallon y The Roots en la divertida sección en la que versionan canciones, para interpretar su hit Shape of You de una manera muy particular.

Así, mientras que el conjunto daba lo mejor de sí para la pieza, Ed ponía un toque importante con una banana en la mano.

¡Míralos!

Sheeran también es muy capaz de evaluar la música de sus colegas. De hecho, hace poco opinó sobre el disco en solitario que prepara Harry Styles.

En medio de un Instagram Live que realizó, una fan aprovechó la oportunidad para investigar sobre el One Direction, así que le preguntó al ganador del Grammy si es que acaso él conocía la fecha del estreno del álbum de Harry, a lo cual respondió un pícaro, “Tal vez”.

Luego, otro seguidor quiso saber más y preguntó si Sheeran ya había escuchado la música solista de Harry, y la respuesta sí, acompañada con un esperanzador, “Es genial”.

Recientemente un ejecutivo de Columbia Records, el sello discográfico con el que trabaja Styles, aseguró que su disco “no está lejos de estar listo”.

http://la.eonline.com