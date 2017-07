Ed Sheeran aclara que no se ha ido de Twitter por las críticas a su cameo en ‘Juego de Tronos’

Ed Sheeran aclara que no se ha ido de Twitter por las...

El debate sobre el ciberacoso a famosos ha vuelto a florecer en estos últimos días a raíz del abandono de Twitter de Ed Sheeran, ya que todo apuntaba a que las duras críticas que recibió el cantante en las redes sociales tras su pequeño e insignificante papel en el último episodio de ‘Juego de Tronos’ fueron las que le impulsaron a eliminar definitivamente su cuenta en la citada plataforma.

Sin embargo, el intérprete de ‘Shape of You’ sigue activo en Instagram, y es ahí donde ha querido aclarar que los mensajes negativos que recibió tras interpretar a un soldado del ejército Lannister no están relacionados con su decisión, sobre la cual llevaba tiempo reflexionando.

“Esto va a ser lo último que diga sobre este tema. Me fui de Twitter porque llevaba tiempo pensando en irme de Twitter, no tiene nada que ver con lo que la gente ha dicho sobre mi cameo en ‘Juego de Tronos’, porque el hecho es que estoy en ‘Juego de Tronos’. ¿Por qué demonios me iba a preocupar lo que la gente diga? Obviamente soy jod******** increíble. El momento fue una coincidencia, pero creed lo que queráis”, reza el mensaje que ha compartido junto a una divertida imagen en la que él y su mánager caminan de la mano.

La indignación y el revuelo generado por la aparición del artista en la serie, en la que todo sea dicho pasaba más tiempo en cámara de lo que suele ser habitual para los extra, llegó hasta tal punto que el director del episodio en cuestión, Jeremy Podeswa, decidió intervenir y defender la participación del músico e incluso alabar sus dotes interpretativas.

“Creo que Ed hizo un gran trabajo, es un buen actor y una persona encantadora. Era apropiado para el papel porque necesitaba cantar. Si la gente no supiese quien es Ed, no le habría dado tantas vueltas al asunto. Las críticas vienen por motivos ajenos a la serie. En el mundo en el que se desarrolla la producción, hizo un buen trabajo, parece que pertenece a ese mundo. Creo que la gente está tratando de ver cosas donde no las hay solo porque es una superestrella. Los productores de la serie y algunos de los miembros del elenco le conocen, y él es un gran fan”, comentaba hace unos días a la revista Newsweek.

