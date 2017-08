¿Pink y Christina Aguilera continúan enemistadas o ya hicieron las paces?

Pink revela el estado de su relación actual con Xtina.

Pink calló a un trol de Twitter que no estuvo de acuerdo con que ella fuera premiada en los MTV VMAs 2017 con el Michael Jackson Video Vanguard Award, y en el camino reveló que ella y Christina Aguilera han puesto su rivalidad en el pasado.

Todo comenzó cuando un usuario de la red social señaló el visual de Lady Marmalade de 2001 (que también muestra a Aguilera, Mya y Lil’ Kim) como el único “relevante” en la carrera de los videoclips de Pink. La cantante respondió, “Quiero destacar un nuevo y horrible fenómeno de los últimos 10 años. Ya no podemos estar felices por el otro. Yo [amo] a Xtina, hemos hecho las paces…”

Pink continuó diciendo, “La música nos une a todos. La mejor parte de la música es que hay espacio para que todos ganen al mismo tiempo. No seas lo que está mal con el mundo”.

Luego se refirió a las reacciones que se han generado por el hecho de que ella reciba el máximo honor en esta ceremonia de premiación, agregando, “Seamos un ejemplo de inclusión y celebración. No tengo que gustarte para nada, yo estoy bien con eso. Solo sé una persona decente”.

“Y eres un idiota si nunca has visto uno de mis videos”, concluyó Pink.

Aguilera aún no se ha referido públicamente a las declaraciones de Pink. Su aparente rivalidad nació de la tensión que se generó mientras grababan su colaboración en Lady Marmalade hace casi dos décadas atrás. En un especial de Behing The Music de VH1 estrenado en 2009, Pink explicó el origen de la rivalidad.

“Ron Fair [ejecutivo de la discográfica] entró”, recordó la intérprete de What About Us. “Él no saludo a ninguna y dijo, ‘¿Cuál es la parte alta? ¿Cuál es la parte que más se canta? Christina va a tomar esa parte. Yo me puse de pie, y dije, ‘Hola. ¿Cómo estás? Fue muy bueno de tu parte presentarte. Yo soy Pink. Ella no tomará esa parte. Creo que de eso se trata la maldita reunión”.

Pink también aseguró haberse sentido traicionada por Linda Perry después de que terminó su relación con la ganadora del Grammy para trabajar años después con Aguilera. “Lo tome bastante personal cuando ella comenzó a trabajar con otros artistas, particularmente con artistas que no me gustan”, dijo. “No creo que la imitación sea la forma más alta de halagar. Creo que es molesto”.

Finalmente se reunieron en 2016 cuando Pink apareció como coach invitada en The Voice, una experiencia que según le dijo a ET, fue un “círculo completo”.

“Ella y yo hemos tenido historia y no siempre ha sido maravillosa”, compartió. “Creo que simplemente nos tomó 15 años y siento que había amor verdadero y se sintió realmente bien”.

