Descubre la estrecha relación que existe entre Taylor Swift y las serpientes

Parece que la estrella se está adueñando del poder de este reptil que una vez fue usado en su contra.

2016 fue un año complicado para Taylor Swift, y es que durante ese tiempo la estrella pop protagonizó los titulares más escandalosos debido a su ruptura con Calvin Harris y su posterior pelea pública con el DJ escocés, su breve y llamativo romance con Tom Hiddleston y, cómo olvidarlo, su disputa con Kanye West y Kim Kardashian.

Estos momentos complicados hicieron que se relacionara a la intérprete de Out Of The Woods con un símbolo muy particular y representativo: el emoji de serpiente.

Para muchos este es un simple reptil más, pero los troles de Internet lo usaron para comparar a Swift con la naturaleza venenosa de dicho animal.

¿Cómo nació exactamente esta comparación tan odiosa?

Taylor Swift Vs. Calvin Harris

En junio de 2016 Taylor y Calvin anunciaron su ruptura amistosa, que poco después se volvió amarga por la pelea que ambos entablaron por la autoría de This Is What You Came For. Al principio Swift quiso que su participación en el tema interpretado por Rihanna fuese anónimo, pero después reclamó su lugar en el exitoso track y Harris no quedó nada contento.

El DJ estalló contra la estrella pop en Twitter e incluso sacó a relucir la enemistad entre Taylor y . Todo esto, además de dejar al mundo con la boca abierta, también originó la aparición de los emojis de serpiente en las redes de Swift, y en especial en su cuenta de Instagram.

Taylor Swift Vs. Kimye

Luego del lanzamiento de Famous, donde Kanye canta, “Siento que Taylor y yo aún podríamos tener sexo / ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra”, Swift criticó al rapero por la dureza de los versos que le dedicó a ella. Más tarde, Kim se encargó de limpiar la imagen de West, publicando en Snapchat una serie de videos que demostraban que Kanye le había mostrado parte de la canción a Taylor antes de lanzarla, y donde ella se mostró bastante animada al respecto mientras ambos hablaban al teléfono.

En medio de su lucha por defender a su hombre, Kardashian tomó Twitter y escribió, “Esperen, ¿de verdad en el Día Nacional de la Serpiente? ¡Tienen festividades para todos, digo, para todo, en estos días!”

Por supuesto, los emojis de serpiente llovieron nuevamente sobre las redes de Swift. Y tal fue la magnitud de reptiles que invadió el Instagram de Taylor, que la cantante decidió bloquear este carácter de su perfil, haciéndolo desaparecer por completo de sus comentarios.

Tomando el poder de la serpiente

Swift tiene meses alejada del ojo público, forjando una nueva relación amorosa con Joe Alwyn, defendiéndose en la corte de David Mueller, trabajando en su nueva música y planeando un regreso triunfal.

El pasado 18 de agosto, Swift impactó a fanáticos y seguidores comunes al eliminar todo el material que había compartido durante años en su Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, e incluso en su sitio web. Esto generó todo tipo de especulaciones, pero la mayor creencia es la que asegura que Taylor se prepara para lanzar su nuevo proyecto musical. Y así parece haber quedado en evidencia este lunes 21 de agosto, cuando la ganadora del Grammy volvió a las redes publicando una misterioso video que muestra lo que parece ser la cola de un reptil, presumiblemente la de una serpiente.

El clip desató la locura del mundo, y una vez más Taylor estuvo en la boca de todos, opacando incluso el desarrollo de un histórico eclipse solar.

¿Acaso Taylor decidió tomar el poder de la serpiente y usarlo esta vez a su favor? Si es así, parece que viene con más fuerza que nunca. ¡Cuidado!

http://la.eonline.com/