¡Alerta de nostalgia! Así fue el reencuentro entre Miley Cyrus y su mejor amiga de la infancia

Hay amigos que nunca se olvidan.

Miley Cyrus se reunió con su mejor amiga de la infancia, Lesley Patterson durante la presentación de su más nuevo disco Younger Now en la fiesta “Welcome Home” organizada por Spotify, en su ciudad natal Nashville, Tennessee.

“Mi mejor amiga Lesley dijo ‘Oh es ella siendo Miley’!!!! Muy agradecida con mi mejor amiga desde que era una pequeña bebé… La vida da muchas vueltas”, compartió Miley en su cuenta de Instagram junto a un par de fotos cuando ambas eran muy pequeñas (¡Tiernas!).

“Creo que nuestras caras lo dicen todo… Me encantó ver a mi chica romperla esta noche. No podría estar más orgullosa…”, escribió Lesley en su Instagram.

Lesley ha sido parte de la música de Miley.

En 2007, en See You Again, que aparece en el soundtrack de Hannah Montana, la cantante relata “Mi mejor amiga Lesley dijo ‘Oh sólo es ella siendo Miley'”.

Lesley aún vive en Nashville y de manera regular suele publicar felicitaciones de cumpleaños en recuerdos juntos a Miley en su cuenta de Twitter.

Además de este tierno momento, durante la presentación de Younger Now, la cantante compartió el escenario junto a su papá Billy Ray Cyrus. ¡Míralos!

Way too much fun singin' #AchyBreakyHeart25 with my little girl! Love you so much @MileyCyrus! What a special night. #proudpappy #YoungerNow pic.twitter.com/RB0tIFcrYg

— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) September 30, 2017