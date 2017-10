¿Drake y Bella Hadid están saliendo?

Este viejo rumor vuelve a renacer con fuerza… ¿Qué sucede realmente entre ellos?

Hace varios meses atrás, diversos medios reportaron que el comportamiento entre Drake y Bella Hadid parecía mucho más que amistoso, así que se empezó a rumorar que ambos podrían estar viviendo una especie de romance. Sin embargo, en aquel entonces nada se confirmo realmente.

Ahora, tiempo después, el rumor de una posible relación vuelve a surgir entre estos dos.

¿Cuáles son las nuevas pruebas?

A principios de esta semana Drake fue visto asistiendo a la fiesta de cumpleaños de Bella, quien alcanzó los 21 años de edad y lo celebró en grande en la ciudad de Nueva York.

Pero aunque muchos quieran creer que entre ellos existe más que una amistad, una fuente de Us Weekly asegura que “definitivamente” no están saliendo.

El ex de Rihanna fue uno de los muchos invitados famosos que se dieron cita en el lounge Socialista de SoHo para celebrar junto a la modelo. Según el informante de UsWeekly, “cerca de 30 personas” asistieron al evento, donde también fueron vistos Travis Scott, Martin Garrix, Scooter Braun y, por supuesto, Gigi Hadid.

Esta semana, durante una aparición especial en Watch What Happens Live, Yolanda Hadid, la madre de Bella y Gigi, acabó con los rumores de que algo pasa entre Drake y la ex de The Weeknd.

“¿Estás bromeando?”, le respondió a Andy Cohen cuando este le consultó al respecto. “Es decir, ¡ellos son amigos!”, aclaró.

Así que ahí lo tienen, este par de súper estrellas solo son muy buenos amigos. Lo sentimos mucho por aquellos que sueñan con que Drakella sea una realidad.

http://la.eonline.com/