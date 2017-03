Diseño de cejas: así es como puede transformar tu rostro

Una experta nos dice la razón por la que jamás debes intentar imitar el diseño de ceja de otra persona

Siempre estuve a favor de llevar las cejas al ‘natural’, es decir, permitir que crecieran libremente sin depilarlas. Pensé que eso le daría más armonía a mi rostro y evitaría caer en raras tendencias de belleza que no siempre resultaban favorecedoras. Todo cambió cuando comencé a darme cuenta que en las fotos en las que me retrataban de perfil siempre parecía triste o angustiada. Al examinar mis cejas me di cuenta que lucían siempre hacia abajo, muy largas y que eso podría estar influyendo en mi apariencia.

Después de mucho dudar, decidí ponerme en manos de los expertos de Silvia Galván. Sí, tuve un poco de ansiedad de quedar con una ceja delgadísima y que no se viera natural. Mi miedo se esfumó en cuanto me puse en manos de Alejandra Escobar, especialista en rostro. De inmediato me dijo que le encantaba mi tipo de rostro, cuadrado, ya que lucen mucho el pómulo y el mentón. Fue un muy buen inicio porque, hasta ese momento, siempre que acudía con un ‘experto’ en belleza, solo recibía críticas y hasta burlas.

ANTES

Mi ceja no tenía forma, de hecho, si se fijan bien en la foto no había arco, era una línea recta.

DESPUÉS

Alejandra se basó en la forma de mi cara, cuadrada, pero lo que especialmente le dio la pauta para el diseño de mi ceja fueron los huesos de mis pómulos. Justo en esa zona perdía la forma. Lo que hizo fue marcar el arco de mi ceja sobre la línea del mentón y el pómulo, dándole así más armonía a mi rostro.

TIPS

– Aunque hay muchos tipos de ceja en tendencia, jamás permitas o pidas que te hagan uno imitando la ceja de una amiga o una celebridad. El diseño de ceja es personalizado y debe hacerse exclusivamente basado en la forma de tu cara.

– Atrévete a probar la depilación con hilo. Si bien la cera se usa para definir, el hilo ayuda a arrancar de raíz aquellos vellos que son muy pequeños y que pueden estar enterrados.

– La depilación con hilo es especialmente recomendable para las chicas que tienen piel sensible o están en algún tratamiento dermatológico.

– Si usas pinzas para las cejas, tienes que saber que no arranca los vellos, solo los troza

– El inicio de la ceja no se pinta, ya que eso hace que se vea natural o no. Divide la ceja en cuatro y empieza a pintar de un tercio de ceja hacia la colita de la ceja. Lo primero que debe tocar el pincel para colorear es el arco.

