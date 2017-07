Descubra cómo cargar su iPhone sin cables

Es el método mediante el cual colocas el teléfono sobre un tapete de carga en vez de conectarlo al tomacorriente. Si queremos ser precisos, el nombre correcto es carga inductiva. Si tienes un cepillo dental eléctrico, se carga inductivamente con simplemente colocarlo sobre la base.

La principal es la conveniencia. Y quizás esa sensación de superioridad cuando colocas casualmente el iPhone sobre el tapete de carga y piensas que tus amigos siguen usando ese cable Lightning que ya casi no sirve.

Probablemente el teléfono demorará más en cargarse. CNET identificó que el Galaxy S8 demora mucho más en cargarse con el tapete: 3.5 horas de manera inalámbrica, en comparación con 2 con el cable USB-C.

Además, hay que hacer algunas cosas para poder cargar el iPhone con un tapete. Primero tienes que comprar el tapete mismo y un adaptador que se coloca entre el teléfono y la cubierta.

Este adaptador de carga inalámbrica de DanForce tiene buenas reseñas en Amazon y cuesta menos de US$20. El adaptador, muy fino, se coloca entre el aparato y la cubierta, y tiene un cable corto que se conecta al puerto Lightning del iPhone.

No he usado ese producto, pero se indica que es compatible con el iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5S y 5C. Pero es posible que si la cubierta es muy gruesa, quizás no funcione. La descripción del producto indica que funciona con cubiertas de hasta 7 mm de grosor. Encontrarás numerosos adaptadores inalámbricos Qi para el iPhone en Amazon, pero las reseñas de los clientes no son todas positivas.

http://www.noticias24.com