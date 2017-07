Demi Lovato y Selena Gomez podrían poner fin a la supuesta rivalidad con estos mensajes

Así es como Demi Lovato busca hacer las paces con Selena Gomez

¡Demi Lovato y Selena Gomez podrían ser amigas de nuevo!

Lo que muchoos lovatic y selenators estaban esperando sucedió gracias a un sorprensivo mensaje que Demi Lovato envió a Selena Gomez a través de su cuenta Twitter. Con un mensaje que a todos ha sorprendido, Demi nuevamente intenta demostrar que entre ella y Selena no hay rencor, sino cariño y respeto por su trabajo.

A través de su cuenta en Twitter, Demi le dijo a Sel lo mucho que le gusta el hit y lo mucho que admira su trabajo.

“Selena, amo tu nueva canción Fetish. Hemos llegado muy lejos desde nuestros días en Barney…”: Escribió Demi.

Sel le respondió: “Sí lo hicimos. Sólo escuchando Sorry Not Sorry, tú lo has hecho como siempre. ¡Estoy muy feliz por ti!”

Yes we have 😊 -just listening to Sorry Not Sorry! You slay as always. So happy for you! — Selena Gomez (@selenagomez) 14 de julio de 2017

Durante mucho tiempo, desde la época de Disney, siempre se habló de una posible enemistad entre Selena Gomez y Demi Lovato. Ambas fueron muy amigas en la época Disney pero luego de eso, se distanciaron y nadie sabe el por qué. De hecho Selena y Demi han evadido las preguntas cuando se le han hecho.

Sin embargo ahora parece que gracias a Fetish y Sorry Not Sorry, esa supuesta enemistad podría romperse y ambas podría volver a ser las amigas que alguna vez fueron.

¿Acaso Delena estaba de regreso?

