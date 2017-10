Demi Lovato tiene la reacción perfecta al perder la voz en pleno show ¡Mira!

Así es como Demi Lovato nos recuerda que es igual a todos nosotros.

Este sábado, la cantante presentó un set en la fiesta que iHeartRadio organizó en Nueva York por el lanzamiento de su nuevo álbum Tell Me You Love Me. La estrella tuvo un poco de dificultad mientras interpretaba Stone Cold, y es que su voz se partió cuando intentaba llegar a una nota alta.

“Ca**jo”, dijo mientras sonreía.

“No sé que hacer”, dijo, y luego continuó cantando.

Más tarde, Lovato bromeó con el host del evento Elvis Duran, “Eso es lo que llamamos no doblar”.

El concierto fue transmitido online por iHeartRadio. Lovato subió al escenario a las 7:00 PM, y uso una camisa color naranja de mangas largas y talla grande con una falda a juego, y unas botas de corte alto con unos sostenedores. Y pareció que Demi no se sentía demasiado bien, ya que como ella misma le dijo a Duran, su voz no estaba al “100 porciento”.

El venue estuvo repleto de fans, quienes acompañaron a Demi a corear cada canción.

“Incluso cuando pierdo mi voz en el escenario, mis fans saben como ayudarme para no sentirme mal… gracias mis Lovatics, los amo”, tuiteó.

Demi también publicó en su Snapchat un video de ella junto a sus fans. “Amo jo**damente a mis fans”, escribió.