Demi Lovato le envío un poderoso mensaje a sus fans a horas del estreno de su nueva canción ¡Mira!

Esto sí es verdadero amor por sus seguidores.

Desde los inicios de su carrera, pasando por los difíciles altibajos personales y obviamente sus éxitos, los fans de Demi Lovato jamás han dejado de demostrarle cuánto la adoran. Si bien la intérprete siempre ha mostrado su gratitud, el siguiente mensaje rebasa cualquier muestra de cariño:

“Mis Lovatics! Acabo de regresar de un inspirador viaje por Hamburgo. Este viaje me recordó, una vez más, que sin importar donde vivamos o cuál sea nuestra cultura, las emociones, la conexión humana y el amor son cruciales para nuestra existencia y sobrevivencia. Soy muy afortunada por tener el amor de 10 millones de personas. ¡Es irreal!…” compartió la cantante en una pequeña carta publicada en Twitter.

“Miro a mis seguidores en redes sociales y a la gente que he conocido durante mis shows, así como la amabilidad que cada uno de ustedes siempre me muestra. En meses recientes tomé la consciente decisión de bajar un poco el ritmo para abrazarlos, conocerlos mejor, para tomarme más tiempo y aprender más sobre sus vidas” y, aquí viene quizás la parte más importante de esta carta:

“Gracias por permitirme tomarme el tiempo que necesitaba en la recta final del año pasado para dejar atrás toda la locura. Lo admito, temía que la gente se enojara conmigo. Sin embargo, lo que vi fue que –lejos de estar molestos– todos me arroparon y demostraron cuán firme es su amor y apoyo. Estoy muy feliz de haber vuelto a escribir música con más energía e inspiración que nunca, de poder darlo todo y más en este nuevo capítulo. Sorry Not Sorry es la primera de muchas canciones en las que he estado trabajando, y no puedo esperar a que escuchen el resto. Espero que cada canción los haga pararse de su asiento y bailar como nunca antes. Éste es un himno para todos aquellos que alguna vez han sentido odio, pero que lo han sobrepasado y salido como un j****o salvaje!!! Los amo”, concluyó.

Thank you Lovatics ?? pic.twitter.com/Y4xNsLfsej — Demi Lovato (@ddlovato) 10 de julio de 2017

Sorry Not Sorry podrá escucharse a partir de esta noche. No podemos esperar a ver cuán salvaje será la nueva Demi Lovato.

