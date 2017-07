Demi Lovato lanza videoclip de Sorry Not Sorry

El 29 de junio, Demi Lovato hizo una gran fiesta en su casa. Si no recibiste la invitación, no te preocupes que puedes ver todo lo que pasó en el nuevo videoclip Sorry Not Sorry. Claro que por lo que podemos ver, estamos seguros que no todo lo que pasó en la fiesta, está en el video. Tampoco es Proyecto X.

Finalmente lo que todos los lovatics estaban esperando. Demi Lovato compartió su nuevo videoclip tal y como lo prometió. El videoclip documenta la épica noche que se vivió en una fiesta en la casa de la cantante. Una fiesta muy colorida con luces de neon y una piscina. Ya podemos imaginar la tremenda juerga que se convirtió esa fiesta. Más aún si vemos a gente como Wiz Khalifa, Paris Hilton y Jamie Foxx como invitados.

Antes que Demi comparta el video Sorry Not Sorry, compartió un mensaje para todos los lovatics diciendo que la canción es un himno para todos aquellos que alguna vez han sentido odio, pero que lo han superado y han salido del otro lado como un jodido salvaje.