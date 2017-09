¿Demi Lovato escribió esta sexy canción inspirada en Nick Jonas?

La amistad de las estrellas pudo haber sido “arruinada”

Demi Lovato y Nick Jonas son socios de negocios y amigos, pero ¿podrían ser algo más?

Recientemente, Demi lanzó 12 nuevas canciones en su sexto álbum de estudio, Tell Me You Love Me, y una de las pistas sexies es Ruin the Friendship, que inmediatamente hizo levantar algunas cejas en las redes sociales.

¿Acaso es sobre Nick Jonas?

Producido por Ido Zmishlany, Demi escribió la canción junto a Brittany Amaradio. “Bajo tu cigarro y recógeme”, canta Demi. “Toca tu guitarra, esa canción que amo”. (Además de tocar la guitarra y otros instrumentos, Nick es conocido por disfrutar de fumar puros).

En el coro, Demi dice apasionadamente, “Tu cuerpo se ve bien esta noche / Estoy pensando que deberíamos cruzar la línea / Vamos a arruinar la amistad, arruinemos la amistad / Hagamos todas las cosas en nuestras mentes / ¿Qué nos está tomando todo este tiempo? / Vamos a arruinar la amistad, arruinemos la amistad.”

A pesar de que Demi salió una vez con el hermano mayor de Nick, Joe Jonas, de DNCE… ¿Pudo haber despertado sentimientos distintos a una amistad por el cantante de Find You?

“Yo estaba frustrado con una cierta situación, y estaba como, ‘Sabes qué, voy a escribir sobre eso.’ Y así lo hice, y envié [las canciones] a esa persona, y eso fue… interesante “, dijo recientemente Demi a Noicey de VICE. “Cada vez que envías una canción a una persona, de esa persona, es una risita, es como, ‘Hey, aquí están mis sentimientos por ti’… Sabía [cómo me sentía], pero ninguno de nosotros lo había reconocido antes y luego resultó que esa persona había escrito una canción sobre mí, e intercambiamos canciones “.

Demi no mencionó nombres, pero su hombre misterioso aparentemente no se sentía de la misma manera. “Esa persona fue como, ‘Esa es una canción increíble'”, dijo. “Yo estaba como, ‘Sí, bueno…’ Es como, ‘¡Ho-la!'”.

No esperes que Demi confirme si Nick inspiró Ruin the Friendship. Mientras hablaba de la canción de su álbum en el Sunrise de Australia hace unos días, dijo, “Me encantaría decir sobre quién estoy cantando, pero me gusta mantener algunas de esas cosas personales para mí. Soy una especie de persona privada”.

Sin embargo, como le dijo al entrevistador Nelson Aspen, “yo pongo mucho en la línea cuando hago una entrevista, o cada vez que interpreto y escribo mis letras. Si soy capaz de inspirar a la gente a compartir su historia y ser honesto y abiertas con cosas en las que creen, luego es impresionante. Es tan importante que alces tu voz y aumentes la conciencia de los asuntos importantes que están ocurriendo hoy”.

