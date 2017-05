De esta manera Ariana Grande ayudará a los familiares de los fallecidos en el atentado

La estrella no los deja solos después del atentado.

“Deshecha. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, fueron las palabras que usó Ariana Grande para romper el silencio luego del atroz atentado terrorista que realizaron durante su concierto en la ciudad de Mánchester el pasado lunes 22 de mayo.

Actualmente, la cantante ya se encuentra en su ciudad natal Boca Raton, Florida. Ahí, está contando con toda la contención y apoyo de su familia y Mac Miller, su novio. “Ariana está completamente sorprendida”, dijo una fuente a E! News. “Esto realmente la ha traumatizado, tiene un apoyo muy grande y se ha amparado en algunas personas clave”.

En medio de ese difícil proceso, Ariana ha decidido apoyar a los familiares de loas 22 víctimas que dejó el ataque terrorista.

Según informa el Daily Mail, la intérprete de Side To Side planea costear todos los gastos de los funerales, además se comprometió a a ayudar a las familias en todo lo que pueda, incluso se ha acercado a platicar con varias de ellas para expresarles sus condolencias.

Del mismo modo, los arianators han tenido un increíble gesto para con su ídolo…

Impulsado con una campaña en Twitter a través del hashtag #ProjectOLT, el público logró llevar al primer lugar de iTunes de Reino Unido el tema One Last Time, el cual pertenece al disco My Everything del año 2014. Una acción pocas veces vistas, en la que un tema de años anteriores se alcanza a la máxima posición.

¿Por qué esa canción?

Precisamente esa fue la última canción que Ariana interpretó en su show en Mánchester, que minutos después se convirtió en un fatídico recital tras el atentado terrorista.

