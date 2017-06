Cremas orgánicas sin parabenos, ¡lo mejor para tu piel!

Mucho se habla de los productos de belleza orgánicos y naturales libres de parabenos, pero ¿sabes qué son exactamente? En esta entrega te voy a dar un pantallazo sobre las características de las cremas sin parabenos para que sepas cómo y qué elegir en el caso de que tengas dudas.

¡Sigue leyendo!

¿Qué son los parabenos?

Los parabenos son conservantes químicos que los científicos han identificado como causantes de muchas de las perturbaciones de la función hormonal normal. Se trata de productos químicos que imitan la función del estrógeno natural, aumentando su cantidad.

Se sabe que la exposición a los estrógenos externos puede ser una de las causas del cáncer de mama, pues incrementa el riesgo de padecerlo. Los parabenos protegen a los productos cosméticos de la contaminación y el deterioro. Son conservantes muy potentes y son muy frecuentes en todo tipo de crema de manos, para el rostro o para el cuerpo. Además, son comunes en el champú, en la pasta dental, en el maquillaje, en el autobronceante, en los desodorantes y en las cremas de afeitar.

Cómo saber si la crema que tienes contiene parabenos

La primera cosa que debes hacer es leer la etiqueta. Si lees algunos de estos ingredientes: metilparabeno, propilparabeno, isoparabeno o butilparabeno, será mejor que dejes de usarlo. Como habrás notado, todas las palabras terminan en parabeno.

En el caso de que en la etiqueta no esté del todo claro, consulta en la red en el sitio web de la compañía fabricante para saber si tiene los ingredientes comúnmente usados disponibles para ser leídos por el público en general. Si la empresa fabricante de tu crema no es honesta en lo referido a sus componentes, lo mejor será que evites comprarla, porque es casi seguro que tenga parabenos que, como has visto más arriba, son un tanto peligrosos.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, se hicieron varios estudios que intentaron relacionar el uso de productos con parabenos con la incidencia del cáncer de mama, y llegaron a la conclusión de que no había aún mucha información sobre el tema. Pero como no sabemos muy bien si aplicarnos este tipo de productos a diario es bueno o malo, lo mejor será no utilizarlos para evitar cualquier tipo de problemas de salud en un futuro cercano o lejano.