Consejos expertos para llevar este clásico noventero y triunfar

Pienso en esta tendencia y recuerdo cuando era niña y miraba las antiguas series situadas en Nueva York –como “Seinfield”– o películas donde mujeres empoderadas, distinguidas abogadas o presidentas de importantes holdings empresariales, llevaban trajes a rayas con rígidos maletines y tacones en punta, caminando siempre apuradas por la Gran Manzana.

Ahora bien; no somos NY ni tampoco importantes ejecutivas de alto rango que trabajan en los penthouse del piso 80, pero lo que sí es verdad es que estos famosos y respetados trajes a rayas, las llamadas líneas diplomáticas, son una nueva opción para “transformar” looks un tanto aburridos en otros más cool, elegantes o, según cómo mezcles, en un must have digno de fotografiar.

De una silueta clásica podemos sacar ideas muy creativas, como mezclar el tamaño de las rayas o el contraste de ellas; pueden ser la clave de un look inolvidable y por supuesto empoderadísimo. Recordemos que estas líneas diplomáticas son delgadas, como una raya sobre el papel, no nos referimos a las gruesas Navy Style.

Cuando hablamos de líneas existen un puñado de recomendaciones, pero en todos los casos lo que buscamos es lo mismo: lucir estilizadas, tengamos la talla que tengamos y seamos como seamos. Por lo mismo les recomiendo usarlas de forma vertical; mientras más delgadas y sobre tonos oscuros –como negro, marrón o azulino– sean estas pequeñas líneas blancas, más maravillas harán con tu figura.

Por ejemplo, el look que llevo en la foto es de un pantalón clásico de línea muy skinny con una blusa básica intervenida con cintas en rojo y azul, que llevo por fuera del pantalón, abierta de cuello. Lo acompañé con moño simple en el cabello y un par de buenos lentes.

Es un súper look sin nada de esfuerzo y bastante ejecutivo, óptimo para ir al trabajo. Pero si a este outfit le agregas unas zapatillas blancas y una leather jacket, lo puedes usar perfectamente para una tarde con amigas o un sour de viernes por la noche after work (look que puedes transformar en tu oficina 5 minutos antes de salir).

Otras combinaciones: Blazers a rayas con un beatle de un tono neutro debajo, pantalones de tiro largo para arremangar o de corte clásico para ocasiones importantes, trajes, falda corte lápiz, abrigos ajustados o más oversize… Todo vale a la hora de llevar este clásico estampado que vuelve a acompañarnos en importantes reuniones, entrevistas o un día de presentaciones en la universidad. ¡Ah! Y como dato rosa que nunca está demás, según la teoría del color el azul es uno de los mejores colores para ir a una entrevista de trabajo, y qué mejor que hacerlo con estas famosas y respetadas líneas diplomáticas.

