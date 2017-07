Conozca las siete funciones ocultas de Google Drive

Estas son algunas funciones escondidas que te convendría conocer:

Saca las fotos de la vista de Recientes

Acudo a la vista de Recientes (Recent) en Google Drive para encontrar documentos en los que he estado trabajando esta semana o mes. Pero, después de empezar a usar Google Fotos para respaldar las imágenes almacenadas en mi iPhone, ahora las fotos acaparan la vista de Recientes, lo que vuelve esto un tanto inútil. Me gustaría que Google me diese una opción para excluir las fotos de la lista de archivos en Recientes, pero hasta que logre hacer esto, te presento una alternativa.

En el campo de búsqueda, ingresa -jpg y se filtrarán todas tus fotos, permitiéndote ver los archivos que has creado a editado recientemente. Puedes utilizar este método en Google Drive en la Web o en el app móvil.

Activa Quick Access (Acceso rápido)

Esta nueva función añade una cinta de imágenes en miniatura a lo largo de la parte superior de My Drive (Mi unidad) que te concede una acceso rápido a los archivos que han sido modificados recientemente.

(Y, afortunadamente, no incluye fotos como lo hace la vista de Recientes). Encontrarás una línea para Quick Access (Acceso rápido) en las configuraciones de Drive. Sólo haz clic en la caja que dice Accede rápidamente a los archivos importantes cuando los necesites, y refresca la página.

Filtra tus búsquedas

Esta es una función oculta a plena vista. En la caja de búsqueda que se encuentra en la parte superior de Google Drive, hay un botón con una flecha que apunta hacia abajo, a lo largo del borde derecho. Dale clic y obtendrás un panel de opciones de búsqueda para filtrar tus resultados de búsquedas.

Si has utilizado Google Drive durante años y has acumulado una gran biblioteca de archivos, entonces estas opciones de búsqueda son muy útiles para reducir tus resultados de búsqueda. Puedes filtrar por tipo de archivo, fecha en la que se modificó el archivo y por el propietario del archivo. Para los archivos compartidos, puedes filtrar la búsqueda por la persona con quien has compartido el documento. También puedes filtrar archivos que requieren que realices una acción específica o una sugerencia.

google-drive-search-options

El filtrar las búsquedas te puede ahorrar mucho tiempo.

Envía enlaces en lugar de archivos adjuntos

Existe un pequeño icono de Drive en la parte inferior de la ventana de redacción de Gmail. Este icono te permite adjuntar archivos que has almacenado en Drive o enviar un enlace. Para los formatos de Google Drive (Docs, Hojas y más) tu única opción es enviar un enlace al archivo. Para otro tipo de archivos (PDF, documentos en Word, imágenes), tienes la opción de enviarlos como un archivo adjunto o como un enlace a Drive, que te permite compartir archivos de tamaño mayor al límite de 25GB de Gmail para los archivos adjuntos.

Borra formato en un dos por tres

Tienes una par de opciones para borrar el formato del texto que pegas a Docs. Puedes resaltar el texto y seleccionar Texto normal desde la barra de herramienta en la parte superior. O puedes ir a Formato > Borrar formato.

(Para esto último, puedes usar la combinación Ctrl-\, o Command-\ para las Mac). Puedes evitar pasar por el proceso de borrar formato al mantener presionada la tecla Shift cuando pegas texto. O sea, Ctrl-Shift-V pega sin ningún formato.

Respalda tu teléfono con un solo toque

¿Quieres guardar información importante almacenada en tu teléfono en Drive? Puedes hacerlo con un solo toque. En el app móvil, puedes ir a Settings (Configuración) > Backup (Respaldo) y selecciona lo que quieres respaldar: contactos, eventos en el calendario o fotos y videos. Solo dale un toque al botón Start Backup (Iniciar respaldo). Puede llevar un tiempo, por lo que te conviene iniciar el proceso en la noche. Tu teléfono tiene que estar enchufado y conectado a Wi-Fi.

Pronto podrás usar Google Drive para respaldar y sincronizar cualquier carpeta en tu computadora, pero por ahora, puedes hacer que la carpeta de Google Drive aparezca como cualquier otra carpeta en tu escritorio en lugar de accederlo desde un navegador.

Sólo tienes que instalar el app de Drive para Mac o PC y dirigirte a Preferences (Preferencias) > Sync Options (Opciones de sincronización) y puedes sincronizar la carpeta My Drive (Mi unidad) completa o solamente algunas subcarpetas que se encuentran dentro de ella.

http://www.noticias24.com