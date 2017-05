Conoce las seis razones para no discutir con tu pareja vía WhatsApp

Se conoce que los principales motivos de las discusiones causadas por WhatsApp son por el doble check y por la última hora de conexión. Éstas son, entre otras, algunas razones de por qué no debes discutir por WhatsApp.

Si queremos mantener la confianza y el respeto en nuestra pareja y que WhatsApp no se convierta en el enemigo de nuestra relación, hay que usar este medio de comunicación con prudencia y evitar las discusiones y los malos entendidos por mensajes escritos.

A continuación te ofrecemos las razones por las que creemos que hay que tratar de evitar las discusiones vía WhatsApp.

Por qué no discutir por WhatsApp

1. Los problemas se solucionan mejor cara a cara: Está claro que siempre es mejor hablar en persona tanto para lo bueno como para lo malo. Con el uso de WhatsApp se va perdiendo la costumbre de hablar cara a cara con nuestros amigos y nuestra pareja, e incluso disminuye la frecuencia de las quedadas. Y muchas veces cuando las personas se ven ya tienen poco que contarse porque se han dicho todo mediante textos. Las conversaciones interesantes es mejor tenerlas en persona y las discusiones también para poder tener un contacto visual y aclarar mejor las cosas.

2. Todo lo que digas por escrito es más difícil de olvidar: Esto puede ser un pro o un contra depende de cómo se mire, pero si se pretende solucionar un problema es más difícil si la conversación de WhatsApp está guardada, ya que siempre puede ser objeto de rencores y reproches.

3. Control excesivo sobre tu pareja (última hora de conexión, doble check y check azul): Esta cuestión sigue siendo un motivo de peso a la hora de reprochar y cuestionar a tu pareja, sobre todo si se ha conectado y no te ha contestado a un mensaje o si ves que se ha conectado a una hora poco habitual en él/ella. Esto suele generar enfado y hay que pensar que es probable que tu pareja esté ocupado/a y no pueda responder al momento, así que no discutas por eso y si tienes dudas pregúntale si leyó tu mensaje.

4. Tu pareja no presta demasiada atención a WhatsApp: Puede ser que tú siempre estés pendiente del WhatsApp y contestes en cuanto recibes cualquier mensaje, pero hay personas que no le prestan demasiada atención (porque no les gusta o no lo consideran necesario) y no les corre prisa contestar. Si tu pareja es de esas personas y no tienes la oportunidad de hablar en persona, si quieres evitar discusiones innecesarias es mejor hacer una llamada.

5. La interpretación de los mensajes: Es imposible expresar todo lo que sentimos con la palabra escrita, por lo que muchas veces puede malinterpretarse una frase, haciendo que algo dicho con buena intención sea malo o al contrario. Para evitar ese tipo de confusiones se pueden utilizar los emoticonos, pero aún así éstos pueden malinterpretarse como ironías. Así que lo mejor será que si no estamos seguros de lo que ha querido decirnos nuestra pareja le preguntemos directamente.

6. Puedes llegar a agobiar a tu pareja: Ya sabemos que WhatsApp tiene muchísimas ventajas como es el contacto continuo con alguien a quien no podemos ver todo lo que quisiéramos, pero cuando se trata de hablar de determinados temas o solucionar conflictos, hacerlo a través de WhatsApp puede llegar a agobiar a la otra persona por muchos motivos como que no llegáis a un acuerdo, por la discontinuidad de la conversación que hace que se alargue el conflicto, la exigencia de una respuesta inmediata, etc.

