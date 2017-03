¡Con inspiración neoyorquina! Bolsos y carteras en tendencia para 2017

Esta semana Pame Uribe nos muestra los bolsos que se están usando en Nueva York. Unas tendencias un tanto osadas, a la que varios diseñadores se han sumado.

Si bien es cierto que existe un montón de opciones a la hora de salir a la calle en climas poco amigables, tenemos a la mano elementos de vestir como gorros con pompones, grandes, chicos o hasta con luces; bufandas y guantes en diferentes tonos y variados diseños, pero aparte de eso están las carteras, bolsos de mano y mochilas. Son el elemento obsessed, lejos el objeto de deseo de todas las mujeres del planeta Tierra, un buen bolso puede hacerte el look, dar vuelta miradas, generar una que otra risita y, tengo que decirlo, partir corazones y matar a alguien de la envidia.

Muchas veces las marcas lanzan en sus colecciones objetos que simplemente no se venden, no sólo por ser un poco extraños o demasiado excéntricos, sino porque no es el momento y el mercado aún no está preparado. Les pregunto, dentro de tanta locura (y no estoy hablando sólo de Jeremy Scott), ¿estaremos preparados para esto? ¿Quién se apunta con un bolso de mimbre con forma de mono de Kate Spade, por ejemplo?

MiuMiu, Versace, Prada –y para qué hablar de Aldo y marcas como Call It Spring, que son más asequibles– también han hecho de las suyas, echando a andar su creatividad al máximo y sin límite, para entretener al mundo con sus colores y formas inigualables.

¡It’s New York City babe, who cares! La gente ha visto de todo, por lo que dan ganas de combinarnos como queramos. Esa sensación de libertad es casi absoluta, a veces me saca de mi línea más clásica y un poco ecléctica, pero luego pienso y medito y de verdad opto por vestir con lo que responde a mi estilo, sin pasar desapercibida pero fiel a mi esencia.

Sea cual sea tu estilo y presupuesto, no descuides tu bolso. En NY la temporada está terminando y esto ha sido furor. Las opciones son muchas mis queridas amigas, obtener este tipo de elementos fuera de lo común no es tan difícil; si aman vitrinear, las tiendas vintage, de ropa usada e Internet se pueden convertir en tus mejores amigos para comprar cosas diferentes. No olvides que a pesar de que pronto llegarán a Chile y comenzaremos a ver las vitrinas con esos entretenidos bolsitos, no hay nada más lindo que respetar tu estilo personal.

¿Llevarían la mochila de animalito rojo a la calle o a un cumpleaños?

http://www.nuevamujer.com