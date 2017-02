Con esta extensión de Chrome podrás saber lo que Facebook conoce de ti

Este pequeño pero poderoso plugin de Google Chrome, permite explorar toda la información y los datos en línea de los usuarios de Facebook, todo esto desde la comodidad de tu casa u oficina.

Data Selfie es una nueva extensión compatible con Google Chrome, la cual rastrea a los usuarios mientras están utilizando Facebook para de esta manera mostrarles sus propias huellas de datos y para dejar en evidencia y muy claro “cómo los algoritmos de aprendizaje de máquina utilizan sus datos para obtener información sobre su personalidad, gustos e intereses”.

De esta manera, usted piense que solo está iniciando sesión, pero lo cierto es que detrás de bambalinas, se encuentra transmitiendo toda su información personal en cada conexión que realiza. La herramienta en cuestión muestra su actividad en Facebook y funciona como un intermediario entre red social y usted que sabe todo sobre su conexión en en su perfil de usuario, es decir: los me gusta, los no me gusta, los enlaces abiertos, los perfiles que visita y el tiempo que consume estando de visita por la red social. Todo esto es registrado y enviado a IBM Watson y Apply Magic Sauce a través de sus API (lo que según sus siglas quiere decir Interfaz de Programación de Aplicaciones).

Lo ideal de todo esto, es que el usuario ingrese varias veces para poder recopilar la mayor cantidad de información posible y así obtener un listado con muchos diferentes datos. Además de todo esto, este potente algoritmo de la Universidad de Cambridge, realiza predicciones sobre tu personalidad, también tendencia sexual, orientación política y religiosa, preferencias de compras (ropa, calzado, accesorios, etc) y otras muchas actividades que hacen parte de su rutina diaria, ya sea solo o entre amigos.

Ahora bien, el objetivo de esta interesante extensión para Google Chrome, no es asustarlo por todo lo que Facebook puede llegar a conocer de usted, sino alentarlo a realizar un uso mas consiente de las redes sociales y ser muy precavido en cuanto a que información debe o no publicar, y no importa que tenga muchos parámetros de seguridad activos en su perfil, Facebook se quedara con todos sus datos si o si, ya que dichas restricciones solo aplican para los demás usuarios que son o no son tu amistades, pero no aplica para los servidores de Facebook como tal.

Esta extensión de código abierto y se encuentra disponible de manera gratuita en la web oficial de la Universidad de Cambridge.

