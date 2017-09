Cómo Limpiar el PC de forma fácil y rápida en 2017

Limpiar el PC es una tarea que tarde o temprano todos tenemos que hacer pues con ello nos evitamos tener problemas de rendimiento y nos aseguramos que todo funciona como debe, a máxima velocidad.

¿Cómo puedo limpiar mi PC? Responderemos a dicha pregunta con nuestro manual práctico, las instrucciones para limpiar el PC con Windows, así en 5 minutos puedes tenerlo funcionando de maravilla.

Si por esas casualidades no usas Windows y usas el sistema operativo Mac de Apple, entonces el tutorial recomendado para ti es este artículo: Cómo Limpiar el MAC.

En este tutorial de limpieza de PC vamos a mostrarte cómo mejorar el rendimiento de tu PC notablemente sin necesidad de formatear Windows, que es una práctica errónea que muchos usuarios están acostumbrados a hacer.

Limpiar el PC es fácil si lo haces cada cierto tiempo

Mantener nuestro PC rápido no lleva mucho trabajo, sólo debes hacerlo cada al menos 6 meses para asegurarte de que no pasa mucho tiempo desde la última vez que lo limpiaste. Así te asegurarás que el mantenimiento a hacer no será tanto.

Para hacer un mantenimiento a nuestro ordenador necesitamos de varias tareas, entre las que destacamos: actualizar los drivers de Windows, desfragmentar nuestro disco duro, limpiar el disco, así como también limpiar el registro de Windows, algo que pocos usuarios saben como hacer sin dañar el ordenador.

Si bien se pueden hacer todas estas cosas de forma manual, como las explicaremos ahora, también existen programas que lo hacen todo por si y que son una excelente alternativa a los usuarios que no tienen mucha experiencia ni orientación como técnicos de PC.

Para ellos lo mejores usar cualquiera de estos programas para acelerar Windows, que también incluyen herramientas para limpiar el PC de forma rápida y automatizada.

Limpiar el PC, el mejor consejo: Limpiar el registro de Windows

Windows usa un componente esencial para realizar todas sus operaciones de software y hardware: el registro de Windows. El registro de Windows es el procesador principal del sistema operativo de Microsoft, sin él el software y aplicaciones no podrían funcionar del todo bien, y tampoco podrían interactuar con los diferentes dispositivos de hardware que tiene nuestro PC. Se usa para guardar datos de programas, accesos a base de datos, y lleva un registro de cada software que hay en el sistema Windows. Cada vez que instalas o desinstalas programas, se guardan registros en esta base de datos, algo que es muy crítico para mantener un buen funcionamiento en todo momento. Lo que ocurre es que de tanto instalar y desinstalar programas, muchas veces el registro de Windows se llena tanto que no sólo ocupa gran cantidad de espacio en disco, sino que también tiene tantos datos que deja de ser rápido y eficiente. Es decir: es transforma en una base de datos lenta. Como consecuencia, el abrir y cerrar aplicaciones también se vuelve más lento. Lo que hay que hacer en estos casos cada cierto tiempo no es otra cosa que limpiar el registro de Windows. ¿Cómo puedo limpiar el registro de Windows? Puedes hacerlo de dos formas, la primera desde Inicio – Ejecutar y escribes “regedit” para abrir el explorador de registro, y luego borras las entradas manualmente. A menos que seas un usuario muy experto no está aconsejado hacerlo así. La segunda forma es usando programas especializados como registry cleaner, ccleaner, entre otrso, que se ocupan de limpiar esa base de datos, que lo hacen muy bien y sin problemas en la mayoría de los casos. Ambas formas, la manual y la automática con programas se explican de forma detallada en nuestro artículo: Limpiar registro de Windows, héchale un vistazo para interiorizarte cómo funciona realmente. Limpiar Pc consejo número 2: Limpiar el disco duro Algo que muchas personas suelen pasar por alto a la hora de limpiar la PC es realizar una limpieza profunda de disco duro. Con el pasar de los meses o años, solemos acumular información totalmente innecesaria, que llena nuestro disco y ralentiza nuestro PC de forma significativa. Por suerte esto se puede mejorar rápidamente. Para limpiar el disco duro se pueden realizar varias acciones, como por ejemplo: Remover los archivos temporales de Internet (browser cache). Borrar los archivos de la papelera de reciclaje. Pasar GBs o TBs de datos de archivos de vídeo a DVDs o memorias USB externas, o discos duros externos. Remover programas innecesarios que no utilizamos. Desfragmentar el disco, si utilizas discos SATA o IDE (no los SSD pues no lo necesitan). Alternativamente también puedes utilizar la aplicación de Liberador de espacio en disco de Windows para que te brinde los mejores consejos a fin de limpiar tu disco duro. Para abrir el Liberador de espacio en disco sólo necesitas seguir estas instrucciones. Clic en Inicio.

En la opción de Buscar, ingresa: Liberador de espacio en disco

Una vez aparezca en la lista de resultados, haz click en él. Limpiar ordenador, tercer consejo práctico: Actualizar los drivers Algo que muchos usuarios de PCs Windows dejan de lado por mucho tiempo es realizar un mantenimiento a sus controladores o drivers del sistema. Si los controladores no están actualizados es posible que no funcionen bien, y que ocupen incluso más espacio del necesario, ya que no corren las versiones más recientes. Tanto por espacio en disco, como por tener la mayor estabilidad, siempre deberías actualizar tus drivers para mantener un correcto funcionamiento de tu computadora.

Si no sabes cómo mantener tus drivers actualizados, te recomendamos leer el siguiente artículo que lo explica claramente y con lujo de detalles, tanto por si quieres actualizarlos manualmente, como si deseas hacerlo utilizando programas que lo hacen todo por ti (lo más recomendado si no eres un usuario avanzado / técnico): Actualizar drivers en Windows.

Limpiar Pc consejo número 4: limpiar malware en Windows El consejo más útil no sólo para limpiar tu PC, sino también para mantenerla protegida en todo momento es este: usa un buen antivirus. Y por buen antivirus no nos referimos a que tengas que adquirir una licencia cara de antivirus clásicos (además de lentos y malos) como Norton Antivirus, sino que busques uno que tenga bases de datos actualizadas en forma constante, que te proteja en todo momento y si se puede que sea gratuito o bien que te cueste poco dinero. Las infecciones por virus y malware llegaron de la mano de las computadoras personales hace ya muchas décadas y están allí siempre para crecer y evolucionar con la misma tecnología. Una infección con virus puede no sólo dejar tu sistema operativo en ruinas, sino también ocasionar pérdida de inforamción y en muchos casos extrema lentitud para realizar casi cualquier tarea como abrir una página web o enviar un correo electrónico. Tu PC puede infectarse de diversas formas, normalmente los usuarios se infectan por descargar archivos de páginas de software no confiables, no oficiales y sin garantía alguna. O bien a través de webs hackeadas que aparentan ser otras, como el famoso caso de suplantación de identidad o phising. Así que asegúrate de tener un buen antivirus para tu sistema Windows, aunque si utilizas Mac también existen muchas soluciones que pueden servirte sin problema. En el caso de Windows algo bueno, bonito y barato es el clásico Windows Defender (Security Essentials) de Microsoft. Limpiar ordenador consejo número 5: desinstalar programas innecesarios y deshabilitar servicios de sistema Todos los PCs últimamente vienen con al menos 500GB o 1TB de disco, y la gente erróneamente suele pensar que al tener más disco, el ordenador o PC irá más rápido, o que podrán llenar o guardar muchísima más información. Si bien podrás usar más espacio, al usar más espacio, el disco comienza a funcionar más lento, pues más datos tiene, y si éstos no están desfragmentados, irá más lento aún. Por eso una práctica muy recomendada, es eliminar todos aquellos programas, software, aplicaciones y juegos que no estés utilizando, o que utilices muy poco. Ya que tenerlos allí sin usarlos, es desperdiciar no sólo disco duro, sino también recursos de hardware como CPU y RAM, pues muchos de éstos programas corren al inicio del sistema, quitando recursos a otros servicios que si lo necesitan más. Si tu meta es limpiar PC, entonces no lo dudes, desinstala todos los programas que no uses o que uses poco o nada, ahorrarás espacio, recursos de hardware y todo te irá más rápido.

Por otra parte, al deshabilitar los servicios del inicio del sistema, estamos también liberando recursos, es decir limpiando el PC de servicios de sistema que utilizan recursos innecesarios, esto hace que se consuma menos memoria RAM y CPU, ayudando a que todo vaya más rápido, es decir, a tener un PC limpio.